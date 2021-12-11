Kurye de davacı oldu: ‘Gonca Vuslateri yüzünden adım sapığa çıktı’

'NİYETİM TACİZ OLSA ARARDIM'

SABAH'a konuşan Barış D. şunları söyledi: "Anlamadan beni sapık yerine koyduğu ve linç ettirdiği için ben de kendisinden davacı oldum. Taciz etmek niyetinde olsaydım, telefon numarasından arardım ancak öyle bir amacım yoktu. Önceden hayranıydım. Bu mesajı attım, amacım sadece serzenişte bulunmaktı. Ben kendisine doğrudan mesaj attım. Bana mesaj atsaydı zaten hayranı olduğumu söyler, durumu izah eder ve gerekirse özür de dilerdim.