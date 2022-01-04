Güler Sabancı’yı harekete geçiren olay: 46 iftira videosuyla hedef alındım!

ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Avukatlar, dilekçede özel hayata dair çirkin yorumların da bulunduğunu belirtti. Yine bir videoda "Beni zehirlediler. Bunların tümünü Güler Sabancı yaptı" şeklindeki iftiraya yer verildiği söylendi. Hakimlik, hakaret, iftira ve tehdit suçlarını oluşturacak ifadeler nedeniyle videolara erişim engeli getirdi.