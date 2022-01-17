6 yıllık ilişkide mutlu son! Oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor! İşte düğün tarihi...

Kiraz Mevsimi adlı dizide başrol oynayan ve aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ikilisinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi.
Sevilen oyuncular Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nikah masasına oturma kararı aldı. Serkan Çayoğlu'nun oturacakları yeni evleri için şimdiden hazırlık yapmaya başladığı ve kesenin ağzını açtığı öğrenildi.
EVLENİNCE 6 MİLYON LİRAYA ALDIĞI EVDE YAŞACAKLAR
Oyuncunun Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev satın alarak tadilata soktuğu, 2 katlı lüks villanın dekorasyonunu Özge Gürel'in zevkine göre yeniden dizayn için ise yaklaşık 350 bin liralık bir masraf yapacağı konuşuluyor.