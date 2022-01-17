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Giriş Tarihi: 17.1.2022 08:29 Son Güncelleme: 17.1.2022 09:06

6 yıllık ilişkide mutlu son! Oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor! İşte düğün tarihi...

6 yıllık ilişkide mutlu son! Oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor! İşte düğün tarihi...

Sevilen oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan hayranlarını sevindiren haber geldi. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor. Serkan Çayoğlu 6 yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'e geçtiğimiz ekim ayında evlenme teklifi etmişti. "Evet" yanıtını alan Serkan Çayoğlu düğün hazırlıkları için kesenin ağzını açtı. İşte Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun düğün tarihi...

Kiraz Mevsimi adlı dizide başrol oynayan ve aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ikilisinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

Sevilen oyuncular Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nikah masasına oturma kararı aldı. Serkan Çayoğlu'nun oturacakları yeni evleri için şimdiden hazırlık yapmaya başladığı ve kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

EVLENİNCE 6 MİLYON LİRAYA ALDIĞI EVDE YAŞACAKLAR

Oyuncunun Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev satın alarak tadilata soktuğu, 2 katlı lüks villanın dekorasyonunu Özge Gürel'in zevkine göre yeniden dizayn için ise yaklaşık 350 bin liralık bir masraf yapacağı konuşuluyor.

Serkan Çayoğlu 6 yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'e geçtiğimiz ekim ayında evlenme teklifi etmişti. Çiftin haziran ayında evlenecekleri öğrenildi.

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6 yıllık ilişkide mutlu son! Oyuncular Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor! İşte düğün tarihi...
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