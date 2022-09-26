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Giriş Tarihi: 26.9.2022 07:04 Son Güncelleme: 26.9.2022 07:10

Motosikletli sürücüye çarpmıştı! Yıldız Tilbe hakkında karar verildi!

ARZU KAYA ARZU KAYA
Motosikletli sürücüye çarpmıştı! Yıldız Tilbe hakkında karar verildi!
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz Nisan ayında bir motosikletliyle çarpışmıştı. Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koşmuştu. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatmıştı. Ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Yıldız Tilbe otomobiliyle Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine ilerleyen bir motosikletliyle çarpıştı. Kazanın ardından aracından inen Tilbe, yere düşen motosikletli Yavuz Sultan Tanrıverdi'nin yanına koşmuştu.

DAVA AÇILAMAZ
Tilbe çarptığı motosiklet sürücüsünün ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmazken, sonrasında polis merkezine giderek ifade verdi. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlattı.

Savcılık, Tilbe'nin Tanrıverdi'ye çarparak yaralanmasına sebebiyet vermesi sebebiyle soruşturmaya başlandığını belirtti.

Ancak söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğunu ifade eden savcılık, motosiklet sürücüsünün Yıldız Tilbe'den şikayetçi olmadığının altını çizdi.

Şikayet olmaması sebebiyle dava açılma olanağının bulunmadığı belirtilerek ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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Motosikletli sürücüye çarpmıştı! Yıldız Tilbe hakkında karar verildi!
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