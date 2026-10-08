30 yıllık geçmişini açtı! İclal Aydın’dan duygusal paylaşım: "Masal gibi..."

"Uzun arkadaşlıklar uzun evlilikler gibi sanırım. İçinde duyguların tümü yüreklerin gücüne göre yerini, şeklini alıyor. Değişe değişe yaş alıyor insan. Dostlukların ömrünü uzatmak o değişimi de kucaklayabilmekle mümkün sanırım. Viyana'dan geldi. Görmem gerekiyordu. Söyleyeceklerini, söyleyeceklerimi, özlemi, yapılacakları birkaç saate sığdırmak zor. 1996'da biri '2026'da bir akşam Bodrum'da, Elif'in annesinin dizi dibinde bir akşam daha yaşanacak' dese ikimize de masal gibi gelirdi. Bu yıllar nasıl geçti?"

1996'DAN 2026'YA SONA ERMEYEN DOSTLUK

1996 yılında temelleri atılan bu özel arkadaşlığın 2026 yılında hala aynı sıcaklıkla devam ediyor olması, örnek bir vefa tablosu olarak yorumlandı. Ünlü ismin "Masal gibi gelirdi" diyerek tanımladığı bu 30 yıllık süreç, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.