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Giriş Tarihi: 08.10.2026 16:28 Son Güncelleme: 08.10.2026 16:42

30 yıllık geçmişini açtı! İclal Aydın’dan duygusal paylaşım: "Masal gibi..."

Oyuncu İcal Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerinin dikkatini çekti. 1996 yılından bu yana aralıksız süren 30 yıllık dostluğuna dair yaptığı paylaşımla duygularını paylaşan ünlü isim, arkadaşıyla zamana meydan okuyan bağlarını duygusal bir notla ölümsüzleştirdi.

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30 yıllık geçmişini açtı! İclal Aydın’dan duygusal paylaşım: Masal gibi...
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Ekranların tanınan ismi İclal Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla zamanın su gibi akıp geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 1996 yılından beri güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğu yakın arkadaşı Elif ile Bodrum'da kavuşan Aydın, dostluğun ve değişimin anlamına dair samimi ifadeler kullandı.

VİYANA'DAN BODRUM'A UZANAN ÖZLEM DOLU BULUŞMA

Viyana'da yaşayan arkadaşının kendisini ziyaret etmesiyle büyük mutluluk yaşayan Aydın, birkaç saate sığdırılmaya çalışılan yılların özlemini takipçileriyle paylaştığı karesiyle dile getirdi.

ZAMAN HIZLI GEÇİYOR

Bodrum'un huzurlu atmosferinde, dostunun annesinin de dahil olduğu sıcak bir akşamda geçmişi yad eden Aydın, zamanın ne kadar hızlı geçtiğine vurgu yaparak takipçilerine adeta zamanın ve sevdiklerimizin değerini hatırlattı.

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"UZUN ARKADAŞLIKLAR UZUN EVLİLİKLER GİBİ...

Sosyal medya hesabında paylaştığı samimi kareye uzun ve anlamlı bir not düşen İclal Aydın, dostluğun ömrünü uzatmanın yolunun karşılıklı anlayış ve değişimi kabullenmekten geçtiğini belirtti. İçten satırlarıyla okuyanların yüreğine dokunan Aydın, paylaşımında şu duygusal ifadelere yer verdi.

"Uzun arkadaşlıklar uzun evlilikler gibi sanırım. İçinde duyguların tümü yüreklerin gücüne göre yerini, şeklini alıyor. Değişe değişe yaş alıyor insan. Dostlukların ömrünü uzatmak o değişimi de kucaklayabilmekle mümkün sanırım. Viyana'dan geldi. Görmem gerekiyordu. Söyleyeceklerini, söyleyeceklerimi, özlemi, yapılacakları birkaç saate sığdırmak zor. 1996'da biri '2026'da bir akşam Bodrum'da, Elif'in annesinin dizi dibinde bir akşam daha yaşanacak' dese ikimize de masal gibi gelirdi. Bu yıllar nasıl geçti?"

1996'DAN 2026'YA SONA ERMEYEN DOSTLUK

1996 yılında temelleri atılan bu özel arkadaşlığın 2026 yılında hala aynı sıcaklıkla devam ediyor olması, örnek bir vefa tablosu olarak yorumlandı. Ünlü ismin "Masal gibi gelirdi" diyerek tanımladığı bu 30 yıllık süreç, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

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Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, takipçilerine hem nostalji yaşattı hem de gerçek dostlukların zamana nasıl direndiğini bir kez daha hatırlattı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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