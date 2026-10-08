30 yıllık geçmişini açtı! İclal Aydın’dan duygusal paylaşım: "Masal gibi..."

Ekranların tanınan ismi İclal Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla zamanın su gibi akıp geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 1996 yılından beri güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğu yakın arkadaşı Elif ile Bodrum'da kavuşan Aydın, dostluğun ve değişimin anlamına dair samimi ifadeler kullandı.
Viyana'da yaşayan arkadaşının kendisini ziyaret etmesiyle büyük mutluluk yaşayan Aydın, birkaç saate sığdırılmaya çalışılan yılların özlemini takipçileriyle paylaştığı karesiyle dile getirdi.
Sosyal medya hesabında paylaştığı samimi kareye uzun ve anlamlı bir not düşen İclal Aydın, dostluğun ömrünü uzatmanın yolunun karşılıklı anlayış ve değişimi kabullenmekten geçtiğini belirtti. İçten satırlarıyla okuyanların yüreğine dokunan Aydın, paylaşımında şu duygusal ifadelere yer verdi.
"Uzun arkadaşlıklar uzun evlilikler gibi sanırım. İçinde duyguların tümü yüreklerin gücüne göre yerini, şeklini alıyor. Değişe değişe yaş alıyor insan. Dostlukların ömrünü uzatmak o değişimi de kucaklayabilmekle mümkün sanırım. Viyana'dan geldi. Görmem gerekiyordu. Söyleyeceklerini, söyleyeceklerimi, özlemi, yapılacakları birkaç saate sığdırmak zor. 1996'da biri '2026'da bir akşam Bodrum'da, Elif'in annesinin dizi dibinde bir akşam daha yaşanacak' dese ikimize de masal gibi gelirdi. Bu yıllar nasıl geçti?"
1996 yılında temelleri atılan bu özel arkadaşlığın 2026 yılında hala aynı sıcaklıkla devam ediyor olması, örnek bir vefa tablosu olarak yorumlandı. Ünlü ismin "Masal gibi gelirdi" diyerek tanımladığı bu 30 yıllık süreç, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.