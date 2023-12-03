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Giriş Tarihi: 3.12.2023 18:18

79 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Gürzap, Sakarya’da toprağa verildi

Hayatını kaybeden sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

İHA
79 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Gürzap, Sakarya’da toprağa verildi

"Kurtlar Vadisi", "Bir Avuç Deniz", "Aşk Beklemez", "Medcezir", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi çok izlenen yapımlarda da rol alan usta oyuncu Can Gürzap bir süredir hastanede kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 1 Aralık tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi. Meslek hayatına tiyatroyla başlayan Can Gürzap, tiyatro sahnesinde düzenlenen törenle hayata veda etti.

79 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Gürzap, Sakarya'da toprağa verildi

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Can Gürzap defnedilmek üzere Sakarya'nın Sapanca ilçesine uğurlandı. Cenaze aracıyla Kırkpınar Mahallesinde bulunan aile kabristanlığına getirilen Gürzap, annesi Melek Gürzap'ın yanına defin edildi. Cenazeye tiyatro ve sinema camiasından çok sayıda oyuncu arkadaşı ve sevenleri katıldı.

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79 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Gürzap, Sakarya’da toprağa verildi
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