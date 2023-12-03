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79 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Gürzap, Sakarya’da toprağa verildi

79 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Gürzap, Sakarya’da toprağa verildi

03.12.2023 | 17:45

Hayatını kaybeden sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

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