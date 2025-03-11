Akıma Nurgül Yeşilçay da katıldı! "Turkish Delight" makyajıyla sosyal medyada esti geçti

Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Türkan Şoray, "Tabii ki hoşuma gidiyor, hepsini gülümseyerek izliyorum. Ama ben bu makyajları film çekimlerimde yapıyordum. Gençlere tavsiyem, mümkün olduğunca doğal olmaları ve makyajı abartmamalarıdır," demişti.