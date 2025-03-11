Akıma Nurgül Yeşilçay da katıldı! "Turkish Delight" makyajıyla sosyal medyada esti geçti

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı eğlenceli içeriklerle dikkat çeken oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'Turkish Delight' akımına katıldı.
Yeşilçay, Türkan Şoray'ın ikonik makyajını uyguladığı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı ve takipçilerinden büyük ilgi gördü. Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Türkan Şoray'ın unutulmaz tarzı, son zamanlarda sosyal medyada büyük bir trend haline gelmişti.
Türkan Şoray, hem yeteneği hem de güzelliğiyle Yeşilçam'ın en önemli figürlerinden biri.
Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Türkan Şoray, "Tabii ki hoşuma gidiyor, hepsini gülümseyerek izliyorum. Ama ben bu makyajları film çekimlerimde yapıyordum. Gençlere tavsiyem, mümkün olduğunca doğal olmaları ve makyajı abartmamalarıdır," demişti.
Selin Şekerci, Elif Buse Doğan, Larissa Gacamer ve Selin Genç'in ardından Nurgül Yeşilçay da bu akıma katıldı.
Ünlü oyuncunun paylaştığı görüntüler, sosyal medyada takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.