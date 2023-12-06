Kuruluş Osman'ın 139. Bölümünde Uç Pazar'da Moğollar'ın attığı oklarla zehirlenen yaralılar bir bir ölürken; Osman Bey'in, Gonca Hatun'un ve Çocuk Cerkutay'ın durumu iyice ağırlaştı. Alaeddin Bey şifa için denemelere var gücüyle devam etti, uzun ve meşakkatli bir arayışın sonunda buldular.

Öte yandan Cerkutay ise acıyla oğlunu kucaklarken Ülgen Hatun da perişan vaziyetteydi. Alaeddin Bey'in şifalı akrep otunu kaynatıp içirme formülüyle Osman Bey, Gonca Hatun ve Çocuk Cerkutay da iyileşti. Cerkutay Bey, "Erkek adam ağlar mı bilmem ama babalar ağlarmış!" dedi. Çocuk Cerkutay, "Ben gazi miyim?" diye sorduğunda Cerkutay Bey oğluna 'Gazi' ismini vermeye karar verdi. Gazi Alp, ismini alır almaz anasının elini öptü.

Alaeddin Bey şifayı buldu, yaralılar iyileşti!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 139. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.