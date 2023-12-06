Video Kuruluş Osman Alaeddin Bey şifayı buldu, yaralılar iyileşti!
Alaeddin Bey şifayı buldu, yaralılar iyileşti!

Alaeddin Bey şifayı buldu, yaralılar iyileşti!

06.12.2023 | 23:18

‘Kuruluş Osman’ın 139. Bölümünde Alaeddin Bey, Moğolların attığı zehirli oklarla yaralananları iyileştirmek için şifa buldu.

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