Alaeddin Bey şifayı buldu, yaralılar iyileşti!
‘Kuruluş Osman’ın 139. Bölümünde Alaeddin Bey, Moğolların attığı zehirli oklarla yaralananları iyileştirmek için şifa buldu.
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