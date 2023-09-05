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Giriş Tarihi: 5.9.2023 07:06 Son Güncelleme: 5.9.2023 07:33

Aşkları doludizgin devam ediyor! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı ne zaman evleniyor?

Melisa Aslı Pamuk, son dönemde özel hayatı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncunun gönlünü futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kaptırdığı haberi magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Melisa Aslı Pamuk’u kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Aşkları doludizgin devam ediyor! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı ne zaman evleniyor?

Temmuz başında Alaçatı'da tanışıp flört etmeye başlayan ve yan yana fotoğraflarını ilk bu köşede gördüğünüz oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ilişkisi 'yaz aşkı' olarak kalmayacak gibi görünüyor.

Çünkü duydum ki, şimdi Fransa'nın Lille takımında top koşturan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etmiş.

32 yaşındaki güzel oyuncunun, kendisinden 6 yaş küçük futbolcu sevgilisine henüz cevap vermediği de kulağıma geldi.

Pamuk, yaş farkından dolayı mı "evet" demedi yoksa bu teklifi çok erken mi buldu bilmiyorum ama bu ilişkinin yaz aşkı olarak kalmayacağı kesin...
Bu arada ünlü oyuncunun bahtı, bir futbolcuyla yazılmış galiba.

Önceki yıl futbolcu Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen Pamuk, ikinci evlilik teklifini de yine bir futbolcudan aldı.

Bu da mı gol olmayacak yoksa mutlu sonla mı bitecek bekleyip göreceğiz.

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Aşkları doludizgin devam ediyor! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı ne zaman evleniyor?
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