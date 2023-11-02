atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in teaserı yayınlandı! ‘Altın Kafes’ten ilk görüntüler...

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yakında atv'de izleyici karşısına çıkacak.
Yapımını Arc Film üstlendiği senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor.
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in teaserı yayınlandı | Video
Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı teaser kısa sürede büyük beğeni topladı.
İkilinin uyumu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' yakında atv ekranında izleyiciyle buluşacak.