Video Fragman ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in teaserı yayınlandı | Video
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in teaserı yayınlandı | Video

ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes'in teaserı yayınlandı | Video

02.11.2023 | 16:34

Altın Kafes dizisi yakında atv ekranına geliyor. Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ü bir araya getiren yeni dizi Altın Kafes yakında atv'de!

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