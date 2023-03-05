ATV’nin yepyeni dizisi ‘Başım Belada’ ilk bölümüyle ekranlara geldi! ’Başım Bela’da dizisine izleyiciden tam not!

ATV'nin yepyeni dizisi 'Başım Bela'da bugün ilk bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. 'Başım Bela'da yayınlandığı andan itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
'BAŞIM BELADA'NIN KONUSU NE?
Keremcem ile Merih Öztürk'ün başrolünde yer aldığı dizide sırlarla dolu bir hikayenin içinden büyük bir aşk doğacak.
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MACERA BAŞLADI!
Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır.
Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar.
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Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister.
Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar.
Ailesi ile birlikte Leyla ise abisi Safa'yı öldürdüğüne inandıkları Çağdaş Varlı'dan intikam almak için uzun süredir yaptıkları planı başlatmak üzere mahalleye taşınmışlardır.
AZAM KAMBER (KEREMCEM)
Kafasına koyduğunu sonunu düşünmeden yapmaya yatkın, oldukça inatçı, lider ruhlu ve pes etmeyi sevmeyen eski bir polis. Ailesine ve arkadaşlarına çok düşkün. Adaletsizliğe, haksızlığa hiç tahammülü yok.
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LEYLA BİÇER (MERİH ÖZTÜRK)
Biçer ailesinin büyük kızı. Abisi Safa'nın öldürülme hadisesi hayatını topyekûn değiştirir. Ailesiyle birlikte yapacakları intikam soygununda en zor görevi üstlenir. Her çeşit kilit ve kasayı rahatlıkla açabilen ve başarılı bir şekilde kılık değiştiren Leyla heyecanlı ve neşelidir.