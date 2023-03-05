ATV’nin yepyeni dizisi ‘Başım Belada’ ilk bölümüyle ekranlara geldi! ’Başım Bela’da dizisine izleyiciden tam not!

AZAM KAMBER (KEREMCEM)

Kafasına koyduğunu sonunu düşünmeden yapmaya yatkın, oldukça inatçı, lider ruhlu ve pes etmeyi sevmeyen eski bir polis. Ailesine ve arkadaşlarına çok düşkün. Adaletsizliğe, haksızlığa hiç tahammülü yok.

'Başım Belada' 1. Bölüm: Biçer Ailesi'nin sıradışı yetenekleri: "Kimse görmedi sakin ol!" | Video

LEYLA BİÇER (MERİH ÖZTÜRK)

Biçer ailesinin büyük kızı. Abisi Safa'nın öldürülme hadisesi hayatını topyekûn değiştirir. Ailesiyle birlikte yapacakları intikam soygununda en zor görevi üstlenir. Her çeşit kilit ve kasayı rahatlıkla açabilen ve başarılı bir şekilde kılık değiştiren Leyla heyecanlı ve neşelidir.