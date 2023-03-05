Video Medya Başım Belada 1. Bölüm: Azam ve Leyla arasında gergin tanışma: "Komşu sayılırız, yabancı değiliz." | Video
Başım Belada 1. Bölüm: Azam ve Leyla arasında gergin tanışma:

Başım Belada 1. Bölüm: Azam ve Leyla arasında gergin tanışma: "Komşu sayılırız, yabancı değiliz." | Video

05.03.2023 | 21:16

ATV'nin yepyeni dizisi Başım Belada izleyiciyle buluştu. Keremcem (Azam) ile Merih Öztürk'ün (Leyla) yer aldığı dizi heyecan dolu hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyecek. İşte ilk bölümde yaşananlar...

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