Başım Belada 1. Bölüm: Azam ve Leyla arasında gergin tanışma: "Komşu sayılırız, yabancı değiliz." | Video
ATV'nin yepyeni dizisi Başım Belada izleyiciyle buluştu. Keremcem (Azam) ile Merih Öztürk'ün (Leyla) yer aldığı dizi heyecan dolu hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyecek. İşte ilk bölümde yaşananlar...
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Başım Belada yakında atv'de başlıyor! | Video 21.02.2023 | 23:53
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