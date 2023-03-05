'Başım Belada' 1. Bölüm: Biçer Ailesi'nin sıradışı yetenekleri: "Kimse görmedi sakin ol!" | Video
ATV'nin yepyeni dizisi Başım Belada izleyiciyle buluştu. Keremcem (Azam) ile Merih Öztürk'ün (Leyla) yer aldığı dizi heyecan dolu hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyecek. İşte ilk bölümde yaşananlar...
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Başım Belada yakında atv'de başlıyor! | Video 21.02.2023 | 23:53
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