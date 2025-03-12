Bala Hatun kızı Halime’ye kavuşmak için gemileri yaktı

'Kuruluş Osman'ın 184'üncü bölümünde: Bala Hatun Halime'yi bulmak için harekete geçer. Bunun için Sofia'ya hamle yaparak onu ele geçirir. Bala Hatun, oba ahalisi önünde Sofia'yı sorguya çeker. Bala Hatun'un "Kızım nerede?" sorusuna karşılık, Sofia "Halime asla sana geri dönemeyecek." diyerek meydan okur. Bala Hatun öfkeyle Sofia'nın boğazına sarılırken, Alaeddin Bey araya girerek "Ana, eğer onu konuşturmazsak Halime'nin yerini asla öğrenemeyiz." diyerek annesini sakinleştirir. Bunun üzerine Bala Hatun, Sofia'nın çadırlı kafeste hapseder.

BALA HATUN, SOFİA'YI SERBEST BIRAKTI

Sofia'nın obada esir olması Halime'yi (Poena'yı) oldukça üzer. Sofia'yı kurtarmak için hamle yapar. Sofia'nın tutulduğu kafese gizlice gelerek onu kurtarmak ister. Ancak Sofia, "Seni riske atamam, minik kuşum. Hristyoya ve diğerlerine yerimi söyle." diyerek ona görev verir. Sofia kendisinin üç gün içerisinde kaleye geri dönmez ise , askerlerinin Halime'yi idam edeceğini ve bu yüzden serbest kalması gerektiğini Bala Hatun'a bildirir.

Bala Hatun, kızı Halime'ye kavuşmak için Sofia'nın teklifini kabul ederek onu gizlice serbest bırakır. Sofia, "Evladını kavuştuktan sonra beni öldürmeyeceğini nereden bileyim?" diyerek Bala Hatun'un silahını bırakmasını ister. Halime'nin bulunduğu köye gittiklerini söyleyen Sofia, Bala Hatun'un silahını bırakmasından faydalanarak daha önce kurduğu planla, Bizans askerleriyle birlikte Bala Hatun'u tuzağa düşürür.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 184'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.