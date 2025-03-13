Bala Hatun kızı Halime’ye kavuşmak için gemileri yaktı
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla beklenen 184’üncü bölümüne, Halime’yi bulmak için her şeyi göze alan Bala Hatun’un, onu kızına götürmesi karşılığında Sofia’yı bırakması damga vurdu.
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