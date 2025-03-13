Video Kuruluş Osman Bala Hatun kızı Halime’ye kavuşmak için gemileri yaktı
Bala Hatun kızı Halime’ye kavuşmak için gemileri yaktı

Bala Hatun kızı Halime’ye kavuşmak için gemileri yaktı

13.03.2025 | 00:45

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla beklenen 184’üncü bölümüne, Halime’yi bulmak için her şeyi göze alan Bala Hatun’un, onu kızına götürmesi karşılığında Sofia’yı bırakması damga vurdu.

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