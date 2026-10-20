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Giriş Tarihi: 20.10.2026 12:24 Son Güncelleme: 20.10.2026 12:28

Ben Affleck defterini tamamen kapattı! Jennifer Lopez kalbini bakın kime kaptırdı...

Ağustos 2024'te Ben Affleck ile iki yıllık evliliğini sonlandıran Jennifer Lopez, aradığı mutluluğu yeniden buldu. Yakın zamana kadar hakkındaki iddiaları yalanlayan dünyaca ünlü yıldız, sır gibi sakladığı yeni aşkıyla Los Angeles gecelerinde yakalandı. İşte Jennifer Lopez'in kalbini çalan o isim ve geceye damga vuran detaylar...

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Ben Affleck defterini tamamen kapattı! Jennifer Lopez kalbini bakın kime kaptırdı...
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, kariyerindeki başarılar kadar çalkantılı özel hayatıyla da magazin dünyasının odak noktası olmaya devam ediyor.

Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden bir araya gelerek peri masallarını andıran bir düğünle evlenen Lopez, iki yıl süren bu evliliği Ağustos 2024'te resmi olarak sonlandırmıştı.

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Affleck ile olan evliliğini geride bırakan 57 yaşındaki yıldız, aradığı mutluluğu uzun süre uzaklarda aramadı.

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GİZLİ SEVDALAR SETTE Mİ BAŞLADI?

Ayrılığın ardından kendisini projelerine adayan Jennifer Lopez'in ismi, romantik komedi türündeki 'Office Romance' projesinde birlikte yer aldığı rol arkadaşı Brett Goldstein ile anılmaya başladı.

Nisan 2025'te çekimlerine başlanan film setinde aralarındaki uyumla dikkat çeken ikili, haberleri her fırsatta yalanlasa da hayranlarının gözünden kaçmadı.

Mart 2025'te Broadway'de sahnelenen 'Oh, Mary!' oyununu birlikte izlerken görüntülenmeleri ise aşk dedikodularını ilk ateşleyen kıvılcım olmuştu.

İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

Röportajlarında ilişki iddialarını kesin bir dille reddeden ikiliden Lopez, "Biriyle yan yana geldiğim an hemen ilişkilendiriliyorum" diyerek sitem etmişti.

Goldstein ise benzer şekilde Lopez'in yanında duran her erkeğin bu haberlerle karşılaşacağını belirterek iddiaları geçiştirmeye çalışmıştı.

LOS ANGELES GECELERİNDE YAKALANDILAR

Tüm yalanlamalara rağmen ikilinin gizli ilişkisi Los Angeles'ta belgelendi. 16 Ekim'de bir yetenek menajerinin partisine aynı araçla gelen çift, dikkat çekmemek adına mekana ayrı ayrı girmeyi tercih etti.

Ancak gecenin sonunda yine aynı araçla davetten ayrılan Lopez ve 46 yaşındaki Goldstein, Page Six'in haberine göre aşklarını artık gizleyemez hale geldi. Ben Affleck defterini tamamen kapatan Lopez'in, yeni sevgilisiyle yakaladığı bu uyum magazin gündemine damga vurdu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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