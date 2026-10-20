Ben Affleck defterini tamamen kapattı! Jennifer Lopez kalbini bakın kime kaptırdı...

Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden bir araya gelerek peri masallarını andıran bir düğünle evlenen Lopez, iki yıl süren bu evliliği Ağustos 2024'te resmi olarak sonlandırmıştı.

Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez'in eski eşi Ben Affleck: "Açığım ama koşmuyorum"