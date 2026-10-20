Ben Affleck defterini tamamen kapattı! Jennifer Lopez kalbini bakın kime kaptırdı...

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, kariyerindeki başarılar kadar çalkantılı özel hayatıyla da magazin dünyasının odak noktası olmaya devam ediyor.
GİZLİ SEVDALAR SETTE Mİ BAŞLADI?
Ayrılığın ardından kendisini projelerine adayan Jennifer Lopez'in ismi, romantik komedi türündeki 'Office Romance' projesinde birlikte yer aldığı rol arkadaşı Brett Goldstein ile anılmaya başladı.
Nisan 2025'te çekimlerine başlanan film setinde aralarındaki uyumla dikkat çeken ikili, haberleri her fırsatta yalanlasa da hayranlarının gözünden kaçmadı.
Mart 2025'te Broadway'de sahnelenen 'Oh, Mary!' oyununu birlikte izlerken görüntülenmeleri ise aşk dedikodularını ilk ateşleyen kıvılcım olmuştu.
İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI
Röportajlarında ilişki iddialarını kesin bir dille reddeden ikiliden Lopez, "Biriyle yan yana geldiğim an hemen ilişkilendiriliyorum" diyerek sitem etmişti.
Goldstein ise benzer şekilde Lopez'in yanında duran her erkeğin bu haberlerle karşılaşacağını belirterek iddiaları geçiştirmeye çalışmıştı.
LOS ANGELES GECELERİNDE YAKALANDILAR
Tüm yalanlamalara rağmen ikilinin gizli ilişkisi Los Angeles'ta belgelendi. 16 Ekim'de bir yetenek menajerinin partisine aynı araçla gelen çift, dikkat çekmemek adına mekana ayrı ayrı girmeyi tercih etti.
Ancak gecenin sonunda yine aynı araçla davetten ayrılan Lopez ve 46 yaşındaki Goldstein, Page Six'in haberine göre aşklarını artık gizleyemez hale geldi. Ben Affleck defterini tamamen kapatan Lopez'in, yeni sevgilisiyle yakaladığı bu uyum magazin gündemine damga vurdu.