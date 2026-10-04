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Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez'in eski eşi Ben Affleck: 'Açığım ama koşmuyorum'
Giriş Tarihi: 04.10.2026 14:11
Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez'in eski eşi Ben Affleck: "Açığım ama koşmuyorum"
2000'lerin başında nişanlanıp ayrılan, 20 yıl sonra yeniden bir araya gelerek nikah masasına oturan ancak bu evlilikte de mutluluğu bulamayarak boşanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinde sular durulmuyor. Yıllara yayılan çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Ben Affleck, Jennifer Lopez ayrılığının ardından özel hayatıyla ilgili ezber bozan bir açıklama yaptı.