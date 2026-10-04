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Giriş Tarihi: 04.10.2026 14:11

Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez'in eski eşi Ben Affleck: "Açığım ama koşmuyorum"

2000'lerin başında nişanlanıp ayrılan, 20 yıl sonra yeniden bir araya gelerek nikah masasına oturan ancak bu evlilikte de mutluluğu bulamayarak boşanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinde sular durulmuyor. Yıllara yayılan çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Ben Affleck, Jennifer Lopez ayrılığının ardından özel hayatıyla ilgili ezber bozan bir açıklama yaptı.

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Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez’in eski eşi Ben Affleck: Açığım ama koşmuyorum

2000'lerin başında nişanlanarak magazin dünyasının en popüler çiftleri arasına giren Ben Affleck ve Jennifer Lopez, o dönem düğünlerine günler kala yollarını ayırmıştı.

Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez’in eski eşi Ben Affleck: Açığım ama koşmuyorum

Tam 20 yıl sonra, 2022 yılında yeniden bir araya gelerek görkemli bir törenle evlenen çift, bu ikinci şansta da aradığı mutluluğu yakalayamadı.

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Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez’in eski eşi Ben Affleck: Açığım ama koşmuyorum

İki yıl süren evliliğin ardından geçtiğimiz dönemde resmen boşanan ikiliden Ben Affleck, yaşanan çalkantılı sürecin ardından sessizliğini bozdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez’in eski eşi Ben Affleck: Açığım ama koşmuyorum

JENNİFER LOPEZ AYRILIĞI SONRASI AÇIKLAMA

Yakında seyirciyle buluşacak olan "Animals" filminin tanıtım çalışmaları kapsamında röportaj veren 54 yaşındaki Hollywood yıldızı, özel hayatındaki gidişata dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez’in eski eşi Ben Affleck: Açığım ama koşmuyorum

Jennifer Lopez ile yollarını ayırdıktan sonra kabuğuna çekildiği gözlemlenen ünlü aktör, flört etme konusunun şu an hayatında bir öncelik taşımadığını ifade etti.

Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez’in eski eşi Ben Affleck: Açığım ama koşmuyorum

ZAMANINI İŞİNE VE ÇOCUKLARINA AYIRIYOR

Entertainment Tonight'a konuşan Affleck, günlerinin büyük bir kısmını kariyerine ve eski eşi Jennifer Garner'dan olan çocukları Violet, Seraphina ve Samuel'a ayırdığını dile getirdi. Bekar hayatından memnun olduğunu belirten oyuncu, "Hayatımda büyük bir öncelik değil" diyerek şu an için yeni bir ilişki arayışında olmadığını vurguladı.

Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez’in eski eşi Ben Affleck: Açığım ama koşmuyorum

"AÇIĞIM AMA PEŞİNDEN KOŞMUYORUM"

Şu anki yaşam temposundan ve odaklandığı konulardan memnun olduğunu aktaran dünyaca ünlü isim, geleceğe dair kapılarını ise tamamen kapatmadı.

Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez’in eski eşi Ben Affleck: Açığım ama koşmuyorum

Yeniden aşık olma ihtimalini tamamen reddetmeyen usta oyuncu, ilişkilere bakışını "Buna açığım, ama hiçbir şeyin peşinden koşmuyorum" sözleriyle özetledi.

Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez’in eski eşi Ben Affleck: Açığım ama koşmuyorum

ÇOCUKLARININ MASKARASI OLDU

Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel'ın televizyon programına katılan Ben Affleck, aşk hayatındaki bu hareketli geçmişin aile içindeki yansımalarını da esprili bir dille anlattı. Çocuklarına flört ve ilişkiler konusunda tavsiye vermeye çalıştığı anları paylaşan ünlü aktör, çocuklarının kendisiyle ve çalkantılı ilişki geçmişiyle sık sık dalga geçtiğini itiraf etti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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