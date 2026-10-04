Aşk hayatında dikiş tutturamadı! Jennifer Lopez'in eski eşi Ben Affleck: "Açığım ama koşmuyorum"

ZAMANINI İŞİNE VE ÇOCUKLARINA AYIRIYOR

Entertainment Tonight'a konuşan Affleck, günlerinin büyük bir kısmını kariyerine ve eski eşi Jennifer Garner'dan olan çocukları Violet, Seraphina ve Samuel'a ayırdığını dile getirdi. Bekar hayatından memnun olduğunu belirten oyuncu, "Hayatımda büyük bir öncelik değil" diyerek şu an için yeni bir ilişki arayışında olmadığını vurguladı.