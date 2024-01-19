‘Berkay’la Evdeyiz Dede’nin ilk konuğu Fatih Erkoç

Şarkıcı Berkay pandemi döneminde kendi kanalında 'Evdeyiz Dede' isimli bir konsept başlatmış, ünlü isimleri konuk ederek canlı kayıtlarla abonelerine müzik ziyafeti çekmişti. Berkay'ın ev ortamında kendi orkestrası ile müzisyen dostlarını ağırlayıp beraber şarkılar söylediği 'Evdeyiz Dede', uzun bir aradan sonra yeni konuklarıyla tekrar seyirci karşısına çıkıyor. 'Berkay'la Evdeyiz Dede Part 2'nin ilk konuğu ise usta müzik adamı Fatih Erkoç. Berkay "Müzisyenliğine, duruşuna son derece saygı duyduğum, onunla şarkı söylediğim için çok mutlu olduğum ve gerçekten kendime ileriye dönük anı bıraktığım büyük müzisyen bizlerle" sözleriyle bu müzik ziyafetinin anonsunu yaptı. Programda Erkoç, 90'lara damgasını vurmuş şarkısı 'Ellerim Bomboş'u Berkay ile birlikte seslendirdi. Berkay'la Evdeyiz Dede Part 2'nin önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan bölümlerine Aybüke Albere, Bülent Şakrak, Cengiz Kurtoğlu, Elif Buse Doğan, Eser Yeneler, Oğuzhan Koç, Sakiler ve Umut Kurt da katılacak.