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Giriş Tarihi: 4.10.2024 10:17 Son Güncelleme: 4.10.2024 10:19

"Bir Gece Masalı"dan yeni şarkı

Jenerik Şarkısı "Sensiz Aşkı Neyleyim” Spotify'da Yayında Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı salı akşamları büyük beğeni ile izlenen atv’nin yeni dizi "Bir Gece Masalı"ndan yeni şarkı yayınlandı.

Bir Gece Masalıdan yeni şarkı

Güliz Ayla'nın başarılı performansı ile hayat bulan "Sesiz Aşkı Neyleyim", Mahir ile Canfeza arasındaki tutkulu aşkı notalar eşliğinde yansıtırken, Alp Yenier'in düzenlemesi de dinleyicilere keyifli bir deneyim sunuyor.

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Güliz Ayla ve dizi ile film müzikleriyle tanınan Alp Yenier iş birliğiyle hazırlanan "Sensiz Aşkı Neyleyim" adlı yeni parça, Spotify'da yayınlandı. Şarkının sözleri Güliz Ayla'ya, müziği ise Alp Yenier'e ait. Yapımcılığını NGM Music üstleniyor.

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"Bir Gece Masalı"dan yeni şarkı
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