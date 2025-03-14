‘Çağla’nın eli çok ağır’

ALİŞAN, önceki gün Güngören'de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülbahar Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftara katıldı. Alişan, iftar sonrası gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden 'Cennet Mahallesi'nde Çağla Şıkel ile oynayan sanatçı, kavga sahnelerini anlattı: "Biz gerçekten birbirimize vuruyorduk, Çağla'nın eli çok ağırdır. Zayıf göründüğüne bakmayın, gerçekten güçlüdür. Bir sahnede de Çağla'yı taşımam gerekiyordu ama taşıyamadım, üç kişi taşıdı."