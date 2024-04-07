‘Dayı’ oyuncu oldu

Cihangir Ceyhan'ın başrolünü üstlendiği, Savaş Satış ve Ulvi Kayaoğlu gibi isimlerin rol aldığı 'Dengeler; Biri Olmak' filminin ilk fragmanı yayınlandı. Filmde yaşı ilerlemesine rağmen profesyonel boksör olma hayalinden vazgeçmeyen Ferit Kamacı'nın suç dünyasına yönelmesi anlatılıyor. Öte yandan filmde Galatasaray'ın sezon başında Bayer 04 Leverkusen takımından transfer ettiği ve taraftarın 'Dayı' lakabını taktığı Kerem Demirbay da rol aldı. Ceyhan ile bir sahnesi bulunan başarılı futbolcunun, 'Söz mü dostum' repliği büyük beğeni aldı.