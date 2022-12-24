Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Aydınlıkevler', Ankara'da 1970'lerin Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşanan hikayeleri konu alıyor.
Birçok ünlü ismin yer aldığı tiyatro oyununda; Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Caner Alkaya, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Kiraz Tosun gibi isimler de rol alıyor.
Oyunda babaanne 'Zühre' karakterini ise usta oyuncu Demet Akbağ, canlandırıyor.
DEMET AKBAĞ DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDE KUTLADI
15 senelik aradan sonra sahnelere dönen Demet Akbağ, oyun sonrası tatlı bir sürprizle karşılaştı. 23 Aralık'ta dünyaya gelen usta oyuncu için ekip arkadaşları sahneye pasta getirdi.
Demet Akbağ'a doğum günü sürprizi! | Video