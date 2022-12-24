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Giriş Tarihi: 24.12.2022 00:08 Son Güncelleme: 24.12.2022 00:21

Demet Akbağ’a doğum günü sürprizi!

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, ‘AydınlıkEvler’ tiyatro oyunu sonrası ekip arkadaşlarının doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Oyunu izlemeye gelenlerle birlikte pasta kesen usta oyuncu Demet Akbağ, sürprizde emeği geçenlere teşekkür etti.

Demet Akbağ’a doğum günü sürprizi!

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Aydınlıkevler', Ankara'da 1970'lerin Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşanan hikayeleri konu alıyor.

Birçok ünlü ismin yer aldığı tiyatro oyununda; Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Caner Alkaya, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Kiraz Tosun gibi isimler de rol alıyor.

Oyunda babaanne 'Zühre' karakterini ise usta oyuncu Demet Akbağ, canlandırıyor.

DEMET AKBAĞ DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDE KUTLADI

15 senelik aradan sonra sahnelere dönen Demet Akbağ, oyun sonrası tatlı bir sürprizle karşılaştı. 23 Aralık'ta dünyaya gelen usta oyuncu için ekip arkadaşları sahneye pasta getirdi.

Demet Akbağ'a doğum günü sürprizi! | Video

TEŞEKKÜR ETTİ

Sürpriz karşısında oldukça şaşıran ünlü oyuncu, emeği geçenlere teşekkür etti.

"DAHA GÜZEL BİR DOĞUM GÜNÜ OLAMAZDI"

Pastayı üfledikten sonra bir de konuşma yapan Demet Akbağ, "En sevdiklerimle, en sevdiğim yerde ve en sevdiğim izleyicilerimle bence daha güzel bir doğum günü olmazdı. Çok teşekkür ederim" dedi.

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Demet Akbağ’a doğum günü sürprizi!
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