Demet Akbağ’a doğum günü sürprizi!

"DAHA GÜZEL BİR DOĞUM GÜNÜ OLAMAZDI"

Pastayı üfledikten sonra bir de konuşma yapan Demet Akbağ, "En sevdiklerimle, en sevdiğim yerde ve en sevdiğim izleyicilerimle bence daha güzel bir doğum günü olmazdı. Çok teşekkür ederim" dedi.