Video Magazin Demet Akbağ’a doğum günü sürprizi! | Video
Demet Akbağ’a doğum günü sürprizi! | Video

Demet Akbağ’a doğum günü sürprizi! | Video

23.12.2022 | 23:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Demet Akbağ’a doğum günü sürprizi! | Video 01:28
Demet Akbağ’a doğum günü sürprizi! | Video 23.12.2022 | 23:42
Ünlü oyuncu Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:44
Ünlü oyuncu Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı | Video 23.12.2022 | 14:21
Bergüzar Korel minik kızı Leyla ile eğlenceli sohbetini yayınladı! Leyla’nın baba sevgisi Bergüzar Korel’i biraz kıskandırdı | Video 00:44
Bergüzar Korel minik kızı Leyla ile eğlenceli sohbetini yayınladı! Leyla'nın baba sevgisi Bergüzar Korel'i biraz kıskandırdı | Video 22.12.2022 | 14:23
Hazal Kaya köpeği Aysel’le video çekti: Biz bu evde çok hamileyiz | Video 00:42
Hazal Kaya köpeği Aysel'le video çekti: "Biz bu evde çok hamileyiz" | Video 22.12.2022 | 10:21
Şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına devam ediliyor | Video 00:41
Şarkıcı Gülşen’in yargılanmasına devam ediliyor | Video 21.12.2022 | 12:14
Hadise’nin derin yırtmaçlı elbisesiyle yaptığı kalça dansı mest etti! 2023’e adım atıyorum | Video 01:44
Hadise'nin derin yırtmaçlı elbisesiyle yaptığı kalça dansı mest etti! "2023'e adım atıyorum" | Video 20.12.2022 | 11:34
Ümit- Seda Erdim çiftinin kızları Ses ve Ela’nın sevimli halleri | Video 00:09
Ümit- Seda Erdim çiftinin kızları Ses ve Ela'nın sevimli halleri | Video 19.12.2022 | 22:09
Hülya Avşar yolda yürürken keşfetti, klibinde oynattı! İşte Kaya Çilingiroğlu’na benzerliğiyle dikkat çeken Murat Altan | Video 00:15
Hülya Avşar yolda yürürken keşfetti, klibinde oynattı! İşte Kaya Çilingiroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Murat Altan | Video 14.12.2022 | 14:47
Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında tartıştı! Çenesi kitlenen Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı! | Video 02:40
Seren Serengil ve Bircan Bali canlı yayında tartıştı! Çenesi kitlenen Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı! | Video 14.12.2022 | 12:50
’Survivor 2023’e katılan Berdan Mardini’den ilk açıklama geldi! | Video 00:30
'Survivor 2023'e katılan Berdan Mardini'den ilk açıklama geldi! | Video 13.12.2022 | 15:06
Mine Tugay Lensa AI akımına kendini kaptırdı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu | Video 01:21
Mine Tugay Lensa AI akımına kendini kaptırdı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu | Video 13.12.2022 | 13:03
Yalı Çapkını dizisinin 13. bölümünde Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi ifşa oldu! | Video 00:19
Yalı Çapkını dizisinin 13. bölümünde Seyran ile Ferit'in öpüşme sahnesi ifşa oldu! | Video 13.12.2022 | 12:07
Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar bambaşka biri oldu | Video 00:12
Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar bambaşka biri oldu | Video 13.12.2022 | 11:26
Hülya Avşar jartiyerli pozları ile yaktı geçti | Video 00:29
Hülya Avşar jartiyerli pozları ile yaktı geçti | Video 13.12.2022 | 11:06
Gupse Özay’ın Yeni anne paylaşımı izleyenleri kahkahaya boğdu 00:23
Gupse Özay'ın "Yeni anne" paylaşımı izleyenleri kahkahaya boğdu 13.12.2022 | 10:41
Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler boşandıktan sonra ilk kez konuştu! 3 milyonluk yüzük sahte mi? | Video 08:57
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler boşandıktan sonra ilk kez konuştu! 3 milyonluk yüzük sahte mi? | Video 13.12.2022 | 09:53
Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Hayal Sirer son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:09
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer son yolculuğuna uğurlandı | Video 12.12.2022 | 16:11
Ayşecik rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, Külkedisi’ni de oynamıştı | Video 01:23
Ayşecik rolüyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, Külkedisi'ni de oynamıştı | Video 12.12.2022 | 12:56
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den romantik yıldönümü kutlaması! Ömrüme hoşgeldin | Video 01:21
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den romantik yıldönümü kutlaması! "Ömrüme hoşgeldin" | Video 12.12.2022 | 10:30
Hülya Avşar çırılçıplak klip çekti! Sosyal medya yorumlarla yıkıldı | Video 00:23
Hülya Avşar çırılçıplak klip çekti! Sosyal medya yorumlarla yıkıldı | Video 11.12.2022 | 16:44

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, ‘AydınlıkEvler’ tiyatro oyunu sonrası ekip arkadaşlarının doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Oyunu izlemeye gelenlerle birlikte pasta kesen usta oyuncu Demet Akbağ, sürprizde emeği geçenlere teşekkür etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA