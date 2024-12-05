Deniz firarda

Deniz Akkaya'nın başı dertten kurtulmuyor. Ünlü manken, kızıyla tartışma yaşamış, ardından bu olay yüzünden baba Efe Önbilgin'le davalık olmuştu. Akkaya'ya vesayet davası açan Önbilgin, ünlü mankenin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevkini talep etmişti. Akkaya, Önbilgin'le davasına bakan hakime ise sosyal medyadan hakaret ve tehdit yağdırmıştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen savcılık, Akkaya hakkında soruşturma başlattı.SAVCILIK, hakaret ve tehdit suçundan Akkaya hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kararın ardından Akkaya'nın yakalanıp adliyeye getirilmesi ve savcılığa ifade vermesi istendi. Akkaya hakkında iki ayrı suçtan daha gözaltı kararı çıktı. Ancak kendisine uzun süredir ulaşılamıyor. Firari Akkaya'nın nerede olduğu bilinmese de ünlü manken sosyal medyada paylaşımlara devam ediyor.