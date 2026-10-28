Gece yarısı korku dolu anlar! Ufuk Özkan'ın kardeşi böyle isyan etti: "Deprem oluyor sandık"

Beyoğlu'nda gece saatlerinde meydana gelen bina çökmesi, mahalle sakinlerine ve bölgede yaşayanlara adeta deprem korkusu yaşattı. 5 katlı metruk binanın büyük bir gürültüyle yerle bir olması üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu olaydan etkilenenlerden biri olan Umut Özkan, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.
"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK!"
Korkunç gürültüyle uykularından uyandıklarını belirten Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıkları paniği şu sözlerle ifade etti:
"Uykumuzdan deprem oluyor zannederek eşimle birlikte yatağımızdan fırladık. Öyle büyük bir ses, öyle korkunç bir gürültüydü ki… Meğer tam karşımızdaki iki bina çökmüş."
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbarın hemen ardından bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, enkaz altında kalma ihtimali bulunan kişiler için zaman kaybetmeden arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından ilk sevindirici haber geldi. Enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
SOKAK HAYVANLARI İÇİN YÜREK YAKAN ENDİŞE
Binaların boş olmasının en büyük tesellileri olduğunu belirten Umut Özkan, kış aylarında bu tür metruk yapılara sığınan sokak hayvanlarını da unutmadı. Yürek ısıtan ama bir o kadar da endişeli bir açıklamada bulunan ünlü oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi:
"Çok şükür, bildiğimiz kadarıyla binaların içinde kimse yoktu. Ancak kış aylarında bu binalara sığınan sokak kedilerimiz vardı. Umarım tehlikeyi önceden hissedip oradan uzaklaşmışlardır."
"3 GÜN ÖNCE YİNE BAŞKA BİR BİNA ÇÖKTÜ!"
Bölgedeki metruk yapıların mahalle halkı için kronik bir tehlike haline geldiğine dikkat çeken Umut Özkan, 3 gün önce yaşanan benzer felaketi de hatırlatarak isyan etti. Yetkililere ve yerel yönetimlere seslenen ünlü oyuncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Üstelik bundan sadece üç gün önce, yine aynı sokakta başka bir bina kendiliğinden çöktü! Şimdi soruyoruz: Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor? Birilerinin canı yandıktan sonra mı önlem alınacak? Sokağımızda yıllardır kaderine terk edilmiş, gerekli güvenlik önlemleri alınmamış birçok bina var. Bugün bu iki bina çöktü. Peki, yarın diğerlerinin çökmeyeceğinin garantisi ne?"
BELEDİYELERE ACİL ÇAĞRI
Özkan, paylaşımını hayati bir uyarıyla tamamladı:
"Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Beyoğlu Belediyesi'ne sesleniyoruz: Lütfen daha büyük bir felaket yaşanmadan harekete geçin! Risk taşıyan binaların bir an önce incelenmesini, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve mahalle sakinlerinin can güvenliğinin sağlanmasını vatandaşlar olarak önemle talep ediyoruz. Bir insanın hayatını kaybetmesini beklemeyelim. Çünkü insan hayatının telafisi yok!