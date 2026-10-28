Gece yarısı korku dolu anlar! Ufuk Özkan'ın kardeşi böyle isyan etti: "Deprem oluyor sandık"

"3 GÜN ÖNCE YİNE BAŞKA BİR BİNA ÇÖKTÜ!"

Bölgedeki metruk yapıların mahalle halkı için kronik bir tehlike haline geldiğine dikkat çeken Umut Özkan, 3 gün önce yaşanan benzer felaketi de hatırlatarak isyan etti. Yetkililere ve yerel yönetimlere seslenen ünlü oyuncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Üstelik bundan sadece üç gün önce, yine aynı sokakta başka bir bina kendiliğinden çöktü! Şimdi soruyoruz: Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor? Birilerinin canı yandıktan sonra mı önlem alınacak? Sokağımızda yıllardır kaderine terk edilmiş, gerekli güvenlik önlemleri alınmamış birçok bina var. Bugün bu iki bina çöktü. Peki, yarın diğerlerinin çökmeyeceğinin garantisi ne?"