Ebru Şahin’den etkinlik öncesi hazırlık! O anlarını paylaştı, güzelliğiyle yine dikkat çekti...

Daha sonra "Destan" ve "Yüz Yıllık Mucize" gibi başarılı yapımlarda başrol üstlenen Şahin, 2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girdi. Günümüzde oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürmektedir.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman’dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

Haber Girişi Gözde Nur - Editör