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Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:22 Son Güncelleme: 7.10.2026 09:25

Ebru Şahin’den etkinlik öncesi hazırlık! O anlarını paylaştı, güzelliğiyle yine dikkat çekti...

Milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Ebru Şahin, katılacağı bir etkinlik öncesinde kamera karşısına geçti. Hazırlık anlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, doğal şıklığı ve zarafetiyle adından söz ettirdi.

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Ebru Şahin’den etkinlik öncesi hazırlık! O anlarını paylaştı, güzelliğiyle yine dikkat çekti...
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Ekranların sevilen yüzü Ebru Şahin, hem yer aldığı projelerdeki başarısı hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Büyüsüne kapıldılar! Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman'dan unutulmaz tatil paylaşımı: Gökyüzü çocukluk hayalimizi verdi

Başarılı oyuncunun her gönderisi kısa sürede dijital platformlarda geniş bir kitleye ulaşıyor.

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ÖZEL ETKİNLİK ÖNCESİ KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Güzel oyuncu, son olarak katılacağı özel bir etkinlik öncesinde yaşanan anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ayna karşısındaki hazırlık sürecini kayda alan Ebru Şahin, saç ve makyaj aşamalarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şahin'den etkinlik öncesi hazırlık! O anlarını paylaştı, güzelliğiyle yine dikkat çekti... | Video

Hazırlık anlarındaki doğal halleriyle öne çıkan ünlü isim, zarafeti ve şıklığıyla bir kez daha göz doldurdu.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğan Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

Oyunculuk eğitimlerinin ardından kariyerine adım atan ünlü isim, ilk olarak "Savaşçı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde canlandırdığı rollerle dikkatleri üzerine çekti.

Asıl büyük çıkışını "Hercai" dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle yakalayan yetenekli oyuncu, bu rolle geniş bir hayran kitlesi edindi ve Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Daha sonra "Destan" ve "Yüz Yıllık Mucize" gibi başarılı yapımlarda başrol üstlenen Şahin, 2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girdi. Günümüzde oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürmektedir.

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Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Ebru Şahin’den etkinlik öncesi hazırlık! O anlarını paylaştı, güzelliğiyle yine dikkat çekti...
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