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Giriş Tarihi: 8.10.2026 09:41 Son Güncelleme: 8.10.2026 09:48

Ekin Türkmen’den sosyal medya çıkışı! Ünlü oyuncu açık açık söyledi: “Tuhaf buluyorum”

Televizyon ekranlarının unutulmaz işlerinden Küçük Kadınlar ile akıllara kazınan, ünlü oyuncu Ekin Türkmen, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını samimiyetle yanıtlayan deneyimli isim, günümüz insanının dijital mecralardaki tutumunu değerlendirerek çok konuşulacak bir sosyal medya çıkışına imza attı.

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Ekin Türkmen’den sosyal medya çıkışı! Ünlü oyuncu açık açık söyledi: Tuhaf buluyorum
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Bir döneme damga vuran Küçük Kadınlar ve Ekmek Teknesi gibi projelerdeki rolleriyle hafızalara kazınan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra magazin gündeminde zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ekin Türkmen, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.

Objektiflere takılan ünlü oyuncu Türkmen, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet ederek samimi açıklamalarda bulundu.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanmamasıyla bilinen ve dijital dünya ile arasına belirgin bir mesafe koyan başarılı oyuncu, günümüzün en popüler mecraları hakkında oldukça net ifadeler kullandı.

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Takipçilerin ve kullanıcıların sergilediği tutumları kendi bakış açısından yorumlayan güzel oyuncu, dijital mecralara yaklaşımını Snob Magazin kameralarına şu sözlerle ifade etti:

"Hayat bence oradan dönmüyor. Orayı sıkıcı ve yapay görüyorum. İnsanların görünme istediğini de tuhaf buluyorum.

Orada yaşıyor insanlar, sağlıklı buluyorum. Saygı duyuyorum ama bu benim görüşüm."

EKİN TÜRKMEN KİMDİR?

Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Aslen Nevşehirli olan oyuncu, lise eğitiminin ardından katıldığı Best Model of Turkey yarışması vesilesiyle yönetmen Osman Sınav ile tanışarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Türkmen, ilk olarak 2002 yılında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisindeki Songül karakteriyle ekranlara gelmiştir.

Ardından Acı Hayat, Menekşe ile Halil, Küçük Kadınlar, Adanalı, Karakol ve Ramo gibi popüler televizyon dizilerinin yanı sıra Anadolu Kartalları ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Bir dönem ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) dil eğitimi de alan oyuncu, kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle sürdürmektedir.

Başarılı oyuncu, şimdilerde yer alacağı yeni projeler ve senaryo değerlendirmeleriyle de sektördeki varlığını korumaya devam etmektedir.

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Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Ekin Türkmen’den sosyal medya çıkışı! Ünlü oyuncu açık açık söyledi: “Tuhaf buluyorum”
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