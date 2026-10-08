Ekin Türkmen’den sosyal medya çıkışı! Ünlü oyuncu açık açık söyledi: “Tuhaf buluyorum”

Bir döneme damga vuran Küçük Kadınlar ve Ekmek Teknesi gibi projelerdeki rolleriyle hafızalara kazınan, oyunculuk kariyerinin yanı sıra magazin gündeminde zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ekin Türkmen, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.
Takipçilerin ve kullanıcıların sergilediği tutumları kendi bakış açısından yorumlayan güzel oyuncu, dijital mecralara yaklaşımını Snob Magazin kameralarına şu sözlerle ifade etti:
"Hayat bence oradan dönmüyor. Orayı sıkıcı ve yapay görüyorum. İnsanların görünme istediğini de tuhaf buluyorum.
Orada yaşıyor insanlar, sağlıklı buluyorum. Saygı duyuyorum ama bu benim görüşüm."
EKİN TÜRKMEN KİMDİR?
Ekin Türkmen, 22 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Aslen Nevşehirli olan oyuncu, lise eğitiminin ardından katıldığı Best Model of Turkey yarışması vesilesiyle yönetmen Osman Sınav ile tanışarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.
Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Türkmen, ilk olarak 2002 yılında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisindeki Songül karakteriyle ekranlara gelmiştir.
Ardından Acı Hayat, Menekşe ile Halil, Küçük Kadınlar, Adanalı, Karakol ve Ramo gibi popüler televizyon dizilerinin yanı sıra Anadolu Kartalları ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi sinema filmlerinde rol almıştır.
Bir dönem ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) dil eğitimi de alan oyuncu, kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle sürdürmektedir.