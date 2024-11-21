Elif nereye saplantılı hayranı oraya

Elif Buse Doğan'ı takıntı haline getiren M.T, genç sanatçıyı yurtiçi ve yurtdışı konserleri dahil olmak üzere sürekli takip etti. M.T., Doğan'ın yakın arkadaşlarını arayarak "Beni onunla konuşturun" diye baskı yapınca türkücü korkuya kapıldı.Sosyal medya üzerinden de sürekli taciz edilen sanatçı, son olarak kuzeni ile gittiği Suudi Arabistan'da M.T. ile karşılaştı.SUUDİ Arabistan gezisi sonrası soluğu adliyede alan sanatçı, suç duyurusunda bulundu.Doğan, M.T.'nin kendisini Ordu, Çankırı ve İstanbul'da verdiği konserlerde en ön sırada izlediğini, sürekli takip ederek korkuttuğunu belirtti. Savcılık, şüpheli M.T. hakkında, 'ısrarlı takip' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması için iddianame düzenledi.