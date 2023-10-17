ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucunun sunduğu programda dün ve bugün kan donduran olaylar işlendi.

ANLATTIKLARI KAN DONDURDU!

Ayşe Yalçın, 17 yıllık eşi Caner Yalçın'dan boşanmak istediğini söyleyerek Esra Erol'a başvurdu. Ünlü sunucu bu isteği geri çevirmedi, ancak Ayşe Yalçın'ın anlattıkları adeta kan dondurdu.

Esra Erol'da çocuklarına işkence ettiğini kabul etmişti! Cani baba tutuklandı!

YILLARCA EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ

Bir kız ve bir erkek çocukları olduğunu belirten Ayşe Yalçın, eşi tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.

"15 YAŞINDAKİ KIZIMIN CANINA KASTETTİ"

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Yalçın, eşinin 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını söyledi. Ayşe Yalçın, "15 yaşındaki kızımın canına kasteden eşim Caner'den oğlum Yunus'u kurtarmak istiyorum" diyerek Erol'dan yardım istedi. Esra Erol da bu çağrıyı geri çevirmedi.

"BEN YETİŞENE KADAR..."

Ayrıca Ayşe Yalçın, "Kocam kızımın erkek arkadaşı olduğunu öğrendi. Kızımın evde ellerini ayaklarını koli bandıyla bantladı. Kızımın çığlıklarını duydum. Ben yetişene kadar kızımın saçlarını kesti.

"KIZIMIN KAFASINA TİNER DÖKMÜŞ"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan anne, "Eve geldiğimde kızımı yerde buldum. Bir elinde bıçak bir elinde sigara. Kızımın kafasına tiner dökmüş" dedi.

Bu olayın ardından kızını hastaneye götüren Ayşe Yalçın, eşini şikayet etmek yerine kızının merdivenlerden düştüğünü söylediği için pişman olduğunu dile getirirdi.

Esra Erol'da çocuklarına işkence ettiğini kabul etmişti! Cani baba tutuklandı!

KAN DONDURAN AÇIKLAMA: "ERKEK ARKADAŞI OLDUĞU İÇİN İŞKENCE YAPTIM"

Cani baba Esra Erol canlı yayınına bağlandı. Caner Yalçın'ın anlattıkları kan dondurdu. Yaptıklarını inkar etmeyen cani baba Caner Yalçın, "Kızımın erkek arkadaşı olduğunu öğrenince kızıma işkence yaptım. Çocuğun kızımın saçlarını kokladığını görünce bütün saçlarını kestim" ifadeleriyle herkesi şoke etti.

CANİ BABA TUTUKLANDI!

Esra Erol'daki bu çağrı ihbar kabul edildi. Cani baba bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESRA EROL İSYAN ETTİ: CANAVARCA BİR HİS!

Esra Erol ise duydukları karşısında büyük bir üzüntü yaşayarak, "'Bu kadar ağır bir işkence insan dünyadaki hiçbir canlıya hele kendi çocuğuna asla uygulayamaz. Bu canavarca bir his" ifadelerini kullandı.