Haberler Günaydın Haberleri Hayatlarının yeni dönemi başladı! Özlem Ada Şahin’den öyle bir paylaşım geldi ki: Herkes 'Maşallah' dedi...
Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:31 Son Güncelleme: 12.10.2026 10:33

Hayatlarının yeni dönemi başladı! Özlem Ada Şahin’den öyle bir paylaşım geldi ki: Herkes 'Maşallah' dedi...

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kızları Mihre'yi kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşayan şarkıcı Berkay ve Özlem Ada Şahin çiftinin yeni fotoğrafı sosyal medyada beğeni topladı. Samimi aile karesinin ardından görenler "Maşallah" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hayatlarının yeni dönemi başladı! Özlem Ada Şahin’den öyle bir paylaşım geldi ki: Herkes ’Maşallah’ dedi...
  • ABONE OL

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Dubai'den paylaştığı aile fotoğrafı ile üç çocuklu mutlu aile karesini paylaştı. Takipçilerin beğenisine sunulan bu özel ve güzel kare dikkat çekti.

EVLİ, MUTLU, ÇOCUKLU KARESİNİ PAYLAŞTI

Dubai'den paylaştığı bu güzel fotoğrafa "New chapter" yorumunu bırakan Şahin, hayatının yeni dönemininde olduğunu açıkladı.

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin doğum sonrası içini döktü! "Şimdilik tek gündemimiz..."

BERKAY'DAN ANLAMLI YORUM

Üçüncü kez baba olan ünlü şarkıcı ise eşinin paylaştığı bu anlamlı fotoğrafın altına "Var mı benden zengini..." yorumu bıraktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE BABA OLMUŞLARDI

Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, Ağustos ayında üçüncü kez anne-baba olma heyecanı yaşamıştı.

Ünlü çift, kucaklarına aldıkları minik kızlarına Mihre adını vermişti.

Ablaları ise minik Mihre'yi sevgi ve mutlulukla karşılamıştı.

"BU KEZ GERÇEKTEN BİRAZ ZOR GEÇTİ!"

Özlem Ada Şahin, doğum sürecinin detaylarını şöyle anlatmıştı:

"Evet, bu kez gerçekten biraz zor geçti. Ağrı eşiğim yüksek olmasına rağmen bu süreç beni zorladı. İlk 3 gün kendime gelmekte oldukça zorlandım. Bugün 5. günüm ve artık çok daha iyiyim. Mihre uyuduğu an ben de dinlenmeye, bedenimi toparlamaya çalışıyorum. Ağrılarım da gün geçtikçe biraz daha hafifliyor."

5 KİŞİLİK BÜYÜK BİR AİLE OLDULAR

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı ve 2026'da üçüncü kızları Mihre'yi kucaklarına almıştı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayatlarının yeni dönemi başladı! Özlem Ada Şahin’den öyle bir paylaşım geldi ki: Herkes 'Maşallah' dedi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA