Hayatlarının yeni dönemi başladı! Özlem Ada Şahin’den öyle bir paylaşım geldi ki: Herkes ’Maşallah’ dedi...

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Dubai'den paylaştığı aile fotoğrafı ile üç çocuklu mutlu aile karesini paylaştı. Takipçilerin beğenisine sunulan bu özel ve güzel kare dikkat çekti.
Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, Ağustos ayında üçüncü kez anne-baba olma heyecanı yaşamıştı.
Ünlü çift, kucaklarına aldıkları minik kızlarına Mihre adını vermişti.
Ablaları ise minik Mihre'yi sevgi ve mutlulukla karşılamıştı.
Özlem Ada Şahin, doğum sürecinin detaylarını şöyle anlatmıştı:
"Evet, bu kez gerçekten biraz zor geçti. Ağrı eşiğim yüksek olmasına rağmen bu süreç beni zorladı. İlk 3 gün kendime gelmekte oldukça zorlandım. Bugün 5. günüm ve artık çok daha iyiyim. Mihre uyuduğu an ben de dinlenmeye, bedenimi toparlamaya çalışıyorum. Ağrılarım da gün geçtikçe biraz daha hafifliyor."
2016 yılında nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı ve 2026'da üçüncü kızları Mihre'yi kucaklarına almıştı.