Hayatlarının yeni dönemi başladı! Özlem Ada Şahin’den öyle bir paylaşım geldi ki: Herkes ’Maşallah’ dedi...

"Evet, bu kez gerçekten biraz zor geçti. Ağrı eşiğim yüksek olmasına rağmen bu süreç beni zorladı. İlk 3 gün kendime gelmekte oldukça zorlandım. Bugün 5. günüm ve artık çok daha iyiyim. Mihre uyuduğu an ben de dinlenmeye, bedenimi toparlamaya çalışıyorum. Ağrılarım da gün geçtikçe biraz daha hafifliyor."