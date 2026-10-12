Hülya Avşar’a benzetiyorlardı! Genç oyuncu Eylül Ersöz itiraf etti: "Meğer annem..."

Ekranların ve beyazperdenin aranan yüzleri arasında hızla tırmanan Eylül Ersöz'ün Hülya Avşar açıklaması gündeme geldi. Yeşilçam'ın ve Türk televizyon tarihinin en güzel kadınlarından biri kabul edilen Hülya Avşar'a benzetilen genç yıldız, bu durum hakkında eğlenceli bir itirafta bulundu.
Yeşilçam ve Türk sinemasının öne çıkan isimlerinden olan Hülya Avşar'ın gençlik yıllarına benzetilen Eylül Ersöz, gelen bu yorumları yanıtsız bırakmadı.Oyuncu Eylül Ersöz tatil bölgelerindeki pahalılıktan dert yandı! 'Gece dışarı çıkamadım'
Türk kültüründe hamile kadınların kime çok bakarsa veya imrenirse bebeğin de ona benzeyeceğine dair yaygın bir halk inanışı vardır. İşte Eylül Ersöz'ün annesi de bu tatlı geleneksel inanışın canlı bir örneğini yaşamış.
Açıklamalarına ilginç bir detay ekleyerek şaşırtan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:"Evet, çok benzetiyorlar. Size ilginç bir şey söyleyeyim; hamileyken kime bakarsan bebek ona benzer derler ya, annem de hep Hülya Avşar'a bakarmış. O yüzden mi benziyorum bilmiyorum inanın..."
Annesinin dokuz ay boyunca ekran başında Hülya Avşar'ı hayranlıkla izlediğini ve fotoğraflarına baktığını dile getiren Ersöz'ün bu esprili ve samimi açıklaması, kısa sürede dikkat çekti.