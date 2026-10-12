Hülya Avşar’a benzetiyorlardı! Genç oyuncu Eylül Ersöz itiraf etti: "Meğer annem..."

"ANNEM HEP HÜLYA AVŞAR'A BAKARMIŞ"

Açıklamalarına ilginç bir detay ekleyerek şaşırtan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:"Evet, çok benzetiyorlar. Size ilginç bir şey söyleyeyim; hamileyken kime bakarsan bebek ona benzer derler ya, annem de hep Hülya Avşar'a bakarmış. O yüzden mi benziyorum bilmiyorum inanın..."