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Giriş Tarihi: 12.10.2026 12:28 Son Güncelleme: 12.10.2026 12:44

Hülya Avşar’a benzetiyorlardı! Genç oyuncu Eylül Ersöz itiraf etti: "Meğer annem..."

Son dönemin parlayan genç yeteneklerinden Eylül Ersöz, sadece başarılı oyunculuk performansıyla değil Türk sinemasının efsane ismi Hülya Avşar’a olan inanılmaz benzerliğiyle de adından söz ettiriyor. Güzel oyuncunun Hülya Avşar ile kıyaslanması üzerine yaptığı son açıklamalar ise magazin gündeminde büyük ses getirdi.

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Hülya Avşar’a benzetiyorlardı! Genç oyuncu Eylül Ersöz itiraf etti: Meğer annem...
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Ekranların ve beyazperdenin aranan yüzleri arasında hızla tırmanan Eylül Ersöz'ün Hülya Avşar açıklaması gündeme geldi. Yeşilçam'ın ve Türk televizyon tarihinin en güzel kadınlarından biri kabul edilen Hülya Avşar'a benzetilen genç yıldız, bu durum hakkında eğlenceli bir itirafta bulundu.

HÜLYA AVŞAR İTİRAFI GELDİ!

Yeşilçam ve Türk sinemasının öne çıkan isimlerinden olan Hülya Avşar'ın gençlik yıllarına benzetilen Eylül Ersöz, gelen bu yorumları yanıtsız bırakmadı.

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Kendisine yöneltilen benzerlik sorularına içtenlikle yanıt veren güzel oyuncu, bu benzetilme durumunun sıkça dile getirildiğini ima etti. Ersöz, "Evet, beni çok benzetiyorlar" diyerek bu yorumları doğruladı. Ancak genç oyuncunun asıl itirafı, bu benzerliğin arkasındaki aile sırrını açıklaması oldu.

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Türk kültüründe hamile kadınların kime çok bakarsa veya imrenirse bebeğin de ona benzeyeceğine dair yaygın bir halk inanışı vardır. İşte Eylül Ersöz'ün annesi de bu tatlı geleneksel inanışın canlı bir örneğini yaşamış.

"ANNEM HEP HÜLYA AVŞAR'A BAKARMIŞ"

Açıklamalarına ilginç bir detay ekleyerek şaşırtan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:"Evet, çok benzetiyorlar. Size ilginç bir şey söyleyeyim; hamileyken kime bakarsan bebek ona benzer derler ya, annem de hep Hülya Avşar'a bakarmış. O yüzden mi benziyorum bilmiyorum inanın..."

Annesinin dokuz ay boyunca ekran başında Hülya Avşar'ı hayranlıkla izlediğini ve fotoğraflarına baktığını dile getiren Ersöz'ün bu esprili ve samimi açıklaması, kısa sürede dikkat çekti.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLE BENZERLİK

Aynı zamanda hayranları tarafından "Zendaya'nın Türk versiyonu" olarak da nitelendirilen oyuncu Eylül Ersöz, bu karşılaştırmadan son derece memnun olduğunu da ifade etti.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Hülya Avşar’a benzetiyorlardı! Genç oyuncu Eylül Ersöz itiraf etti: "Meğer annem..."
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