İhanet değil çok daha beteri! 19 dakikalık utanç görüntüsü 14 yıllık evliliği bitiriyor mu?

2012 yılının Ekim ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve Hollywood'un en imrenilen çiftlerinden olan ikili, son dönemde kariyer başarılarından çok özel hayatlarındaki ağır krizlerle konuşuluyor.
Geçtiğimiz aylarda Justin Timberlake'in New York'ta alkollü araç kullanırken yakalanması ve basına sızdırılan utanç verici tutuklama görüntüleri, kusursuz görünen evliliklerinde büyük bir sarsıntı yarattı. İkilinin ayrı yaşadığına dair dedikodular hızla yayılırken, hayranları 12 yıllık bu ilişkinin bitip bitmeyeceğini merakla beklemeye koyuldu.
Timberlake'in lüks aracıyla dur tabelasını ihlal etmesiyle başlayan yasal süreç, yıldızın kariyerinde ve evliliğinde derin bir yara açtı. Polisin medyaya servis ettiği 19 dakikalık test görüntülerinde ayakta durmakta zorlandığı net bir şekilde görülen şarkıcı, suçunu kabul ederek hafif bir para cezası ve kamu hizmetiyle kurtuldu. Ancak bu büyük hata, fedakar eşi Jessica Biel'ı derin bir hayal kırıklığına uğrattı.
İçeriden gelen bilgilere göre Biel, bu süreçte psikolojik olarak oldukça yıprandı ve eşinin sorumsuz davranışlarına karşı tahammül sınırı ciddi anlamda test edildi.
Tam da ayrılık söylentileri zirvedeyken, çiftin 12. evlilik yıldönümleri adeta gövde gösterisine dönüştü. Justin Timberlake, dünya turnesi kapsamında çıktığı Montreal konserinde eşine muazzam bir sürpriz yaparak aşkını on binlerin önünde haykırdı.
Sahnede elini kalbine götürerek "Seni seviyorum bebeğim, beni onlarla paylaştığın için teşekkürler" diyen pop yıldızı, eşinin kalbini yeniden kazandı. Jessica Biel ise sosyal medya hesabından bu romantik anları kalp emojisiyle paylaşarak, krizleri geride bırakmaya çalıştıklarının en net ve güçlü sinyalini verdi.
Sonuç olarak, yaşadıkları tüm sarsıcı olaylara rağmen ikili, ilişkilerini toparlamak için büyük bir çaba sarf ediyor. Hollywood'un acımasız spot ışıkları altında yara almadan ayakta kalmaya çalışan çift, sevginin ve takım ruhunun engelleri aşabileceğini hayranlarına kanıtlamaya çalışıyor.
Magazin dünyasındaki yeni gelişmeler için gözler, evliliklerini onarmaya çalışan çiftin atacağı bir sonraki stratejik adımda olacak.