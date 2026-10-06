İhanet değil çok daha beteri! 19 dakikalık utanç görüntüsü 14 yıllık evliliği bitiriyor mu?

DWI SKANDALI VE SIZDIRILAN ŞOK GÖRÜNTÜLER

Timberlake'in lüks aracıyla dur tabelasını ihlal etmesiyle başlayan yasal süreç, yıldızın kariyerinde ve evliliğinde derin bir yara açtı. Polisin medyaya servis ettiği 19 dakikalık test görüntülerinde ayakta durmakta zorlandığı net bir şekilde görülen şarkıcı, suçunu kabul ederek hafif bir para cezası ve kamu hizmetiyle kurtuldu. Ancak bu büyük hata, fedakar eşi Jessica Biel'ı derin bir hayal kırıklığına uğrattı.