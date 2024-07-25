Jet-ski çaldılar Kos’a kaçtılar

Bodrum'da filmleri aratmayacak bir kaçış hikayesi yaşandı. Turgutreis'te 2 düzensiz göçmen, turist olarak jet-ski kiralama firmasına gitti. 10 dakikası 3 bin lira olan iki jet-ski'yi 1 saatliğine değerinden fazla ücret ödeyerek kiraladılar. Firma, göçmenlerin kimlik fotokopisini almadan ve diğer prosedürleri de hiçe sayarak binlerce Euro aldı.Düzensiz göçmenler, kiraladıkları jet-ski ile Kos'a kaçak olarak geçti. Bu hikayeler daha önce Kuşadası ve Kaş'ta gündeme gelmişti. Ancak göçmenler, Yunanistan'a gitmek isterken yakayı ele vermişti. Bodrum'daki firma, sahil güvenliğin bu kişileri nasılsa yakalayacağını düşünüp kâr etmek istedi ancak 2 milyon liralık jet-ski'lerden oldu.