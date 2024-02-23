‘Kadir, eşini aldatmadı aldatmaz’

Kuaför Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde küs olduğu oyuncu kardeşi Kadir Doğulu hakkında konuştu. "Kan bağım olan herkesi sevmek zorunda değilim ve kan bağım var diye herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum" diyen Doğulu, şöyle devam etti: "Sebepleri var küslüğün tabii ki. O biliyor, ben biliyorum ve ailem biliyor. Başka kimsenin bilmesine de gerek yok. Evet kardeşimizi seçemeyiz. Bu bir mecburiyet. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz. İnsanlar arkadaşlarını seçip onlardan kardeş yapabilir kendisine. Ben diğer kardeşlerim ile hem kardeş hem arkadaşım. Annem de hiç karışmaz bu işlere." Kemal Doğulu, geçtiğimiz yıl kardeşi Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığına dair iddialara da yanıt verdi: "Kadir bugüne kadar yanındaki hiçbir hanımefendiyi aldatmadı. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ben kardeşimi doğduğundan beri tanıyorum. Neslihan'ı da aldatmadı, aldatmaz."