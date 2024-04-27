‘Kasımpaşalı’ Elif Buse Doğan ile geri döndü

Türk müziği sanatçısı Selami Şahin'in en önemli eserlerini popüler müzik dünyasıyla buluşturan 'Selami Şahin Şarkıları 2' albümü, Gökhan Türkmen, Can Ozan, KÖFN, Koray Avcı, Göksel, Linet ve Elif Buse Doğan'ın ardından Ceylan Ertem, Serkan Kaya ve Ümit Yaşar gibi birbirinden güçlü on farklı sürpriz sanatçıyı bir araya getiriyor. 90'larda Güllü'nün sesinden kulaklarda yer eden 'Kasımpaşalı', Elif Buse Doğan'ın eğlenceli yorumu ve Emre Doğan'ın düzenlemesiyle albümdeki yerini aldı. 'Kasımpaşalı' tüm dijital platformlarda yayınlandı.