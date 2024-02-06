‘Kızım öksürse paniklerdim oğlumu telaşsız büyütüyorum’

Alper Kömürcü'nün prodüksiyon şirketinin hazırladığı, eşi İpek Açar'ın solist olarak yer aldığı 'Yaratılış' projesi önceki gün basına tanıtıldı. Kömürcü projeyle ilgili şunları söyledi: "Pandemi döneminde başladık, yani aslında 3 seneye yaklaşıyor proje. 1 saatlik bir sahne gösterisi aslında. O sahne gösterisinin yarım saatlik bölümünü 8 Mart'ta yayınlayacağız. İçinde senfonik tarz var, oratoryo var, davullarla zikirden çok farklı tarzlara uzanan müziklerin olduğu özel bir proje. İnşallah da dinleyicisini bulur, herkes beğenir. Proje, İslam coğrafyası için bir ilk ama dünyada da örneği yok." Tanıtımda doğumdan 2 ay sonra kameralar karşısına geçen İpek Açar, hamileliği ve oğlu Ömer Alp ile ilgili şöyle konuştu: "Hamileliğim sürecinde 8 buçuk kilo aldım sadece. Oğlumuza Ömer ismini ablası Aslı Gönül koydu, 'Ömer tüm dünyada bilinen bir isim' dedi, Alper de 'Ömer'i sevmezse Alp'i kullanır' dedi. Aslı Gönül'ü dünyaya getirdiğimde 23 yaşındaydım, öksürse telaşlanıyordum... Şimdi telaşsız, dingin, tadını çıkararak yaşıyorum süreci."