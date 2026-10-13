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Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:36 Son Güncelleme: 13.10.2026 10:11

Köy tarzı dikkat çekmişti! Çağatay Ulusoy’un yeleğinin fiyatı şoke etti!

Ailesiyle birlikte baba ocağını ziyarete giden Çağatay Ulusoy'un köy tarzı sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ancak fotoğraflarda sıradan bir günlük kıyafet gibi duran o yeleğin ortaya çıkan fiyatı herkesi şoke etti!

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Köy tarzı dikkat çekmişti! Çağatay Ulusoy’un yeleğinin fiyatı şoke etti!
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Türkiye'nin en başarılı ve popüler erkek oyuncuları arasında yer alan Çağatay Ulusoy, yıllardır yer aldığı ekran projeleri ve kendine has duruşuyla adından sıkça söz ettiriyor.

Adını Feriha Koydum ve Medcezir gibi ses getiren yapımlardaki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, magazin dünyasının da en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor.

Çağatay Ulusoy baba ocağında! Memleketinde hemşehrileriyle buluştu, samimi anlar kameralara yansıdı…

Kamera arkasındaki yaşamında şaşaadan uzak durmayı seçen ve boş vakitlerinde doğayla iç içe kalıp balık tutmayı tercih eden Ulusoy, geçen günlerde ailesiyle birlikte çıktığı memleket seyahatiyle gündeme gelmişti.

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Baba ocağını ziyaret eden yakışıklı oyuncu, akrabaları ve hemşehrileriyle samimi pozlar vererek mütevazı halleriyle yine takdir toplamıştı.

YELEĞİN FİYATI ORTYA ÇIKTI

Ancak ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarda Ulusoy'un üzerindeki günlük ve oldukça sade görünen yelek, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

'DEDE YELEĞİ' 83 BİN TL!

İlk bakışta son derece sıradan zannedilen o yeleğin gerçek fiyatı ortaya çıkınca sosyal medya adeta çalkalandı. Takvim'de yer alan habere göre, gösterişten uzak stiliyle dikkat çeken başarılı oyuncunun giydiği yeleğin fiyatının tam 83 bin TL olduğu iddia edildi. Sade görünümün arkasındaki devasa rakamı duyan sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÇAĞTAY ULUSOY KİMDİR?

23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Çağatay Ulusoy, 2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek adını duyurdu.

Ardından başlayan oyunculuk kariyerinde kısa sürede zirveye tırmanan yetenekli isim, Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde, Hakan: Muhafız, Kağıttan Hayatlar ve Terzi gibi projelerde yer aldı.

Ulusoy hem televizyon hem de uluslararası dijital platform yapımlarında başrol üstlenerek Türk dizi ve sinema sektörünün en başarılı aktörleri arasında yerini aldı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Köy tarzı dikkat çekmişti! Çağatay Ulusoy’un yeleğinin fiyatı şoke etti!
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