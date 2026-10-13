Köy tarzı dikkat çekmişti! Çağatay Ulusoy’un yeleğinin fiyatı şoke etti!

Adını Feriha Koydum ve Medcezir gibi ses getiren yapımlardaki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, magazin dünyasının da en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor.

Çağatay Ulusoy baba ocağında! Memleketinde hemşehrileriyle buluştu, samimi anlar kameralara yansıdı…