‘Kuruluş Osman’ yine soluksuz izlendi!

'Kuruluş Osman'ın 119. Bölümünde; Nayman, Öktem Bey'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunarak kendisine komutan olmasını istedi. İsmihan Sultan ise bu durum karşısında Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söylese de Nayman, Osman Bey'in kendisinin komutanı olacağından emindi.

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Nayman, kendisine sadık görünüp Osman Bey'le bir olan İsmihan Sultan'ın ihanetini sorguladı. İsmihan Sultan ise; gerekeni yaptığını, bu topraklarda çok can yakan Olof'un ölmesinin doğru olduğunu ve Osman Bey'in Nayman'ın buyruğuna girmeyeceğini bir kez daha vurgulayarak kendisini savundu.