Kuruluş Osman’ın ilk teaser’ı heyecanlandırdı

atv ekranının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 6. sezonundan yayınlanan ilk teaser, kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni aldı. Gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sosyal medya gündemine girdi.Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezonundan yayınlanan ilk sahnede, 'Boran Bey' karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın yorumuyla 'Yaşa Benim Halkım' şarkısı büyük beğeni topladı. Aynı sahnede 'Osman Bey' ve 'Bala Hatun'un dörtnala at sürdüğü anlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırıp milyonlarca izlenme binlerce yorum aldı.Görkemli prodüksiyonu, yeni hikayesi, kadrosu ve yenilenen dünyasıyla beklentiyi adım adım yükselten 'Kuruluş Osman' yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.