Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk teaser | Video
Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk teaser | Video

Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk teaser | Video

22.09.2024 | 12:48

atv ekranının reyting rekortmeni, Bozdağ Film imzalı dizisi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Kuruluş Osman’ın 6. sezonundan yayınlanan ilk teaser kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni alarak beklentiyi zirveye taşıdı. Gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sosyal medya gündemine girdi.

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Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk teaser | Video 00:58
Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk teaser | Video 22.09.2024 | 12:48

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