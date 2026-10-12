"Kuzuma nazar değdi" diyerek duyurdu! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu!

2000'li yıllarda çıkardığı "Banane", "Kusursuz 19", "Dans Et" ve "Pırlanta" gibi albümlerle Türkçe pop müziğin en popüler isimlerinden biri haline geldi. Şarkıları, hit klip çalışmaları ve kendine has tarzıyla pop müziğe damga vuran Akalın, çok sayıda müzik ödülünün sahibi oldu.