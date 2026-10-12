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Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:14 Son Güncelleme: 12.10.2026 10:32

"Kuzuma nazar değdi" diyerek duyurdu! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu!

Magazin dünyasının gözde çifti Demet Akalın ve Okan Kurt’tan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Geçtiğimiz aylarda kaslı pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Okan Kurt, yaşadığı beklenmedik durum sonrası soluğu acil serviste aldı. İşte detaylar!

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Kuzuma nazar değdi diyerek duyurdu! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt acillik oldu!
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Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Demet Akalın ve Okan Kurt, bir kez daha magazin gündeminin odağında.

Uzun yıllardır birlikteliklerini sürdüren ünlü çift, bu kez üzücü bir sağlık gelişmesiyle gündeme geldi.

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ARABADA ANİDEN FENALAŞTI

Son dönemde adını spor tutkusuyla duyuran ve mart ayındaki milli takım seçmeleri ile vücut geliştirme yarışması öncesinde paylaştığı kaslı pozlarla çok konuşulan Okan Kurt, araçtayken aniden rahatsızlandı.

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Aniden kas spazmı geçiren Kurt için çift soluğu acil serviste aldı. Yaşanan talihsiz süreci sosyal medya hesabından duyuran Demet Akalın, durumu kendine has diliyle "Acillik olduk vallahi" sözleriyle özetledi.

"KUZUMA NAZAR DEĞDİ"

Akalın'ın yaptığı paylaşımda Okan Kurt'un hastane yatağında oturduğu ve koluna damar yolu açıldığı görüldü. Aylar önce podyumda kas şovu yapan eşinin son halini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, paylaştığı nota nazar boncuğu da ekleyerek "Kuzuma nazar değdi" ifadelerini kullandı.

Akalın, eşinin yaşadığı kas spazmının sorumlusu olarak ise Okan Kurt'un son zamanlardaki yoğun spor tutkusunu işaret etti.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DA KAZAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Okan Kurt'un başı ilk kez sağlık sorunlarıyla derde girmedi. Kurt, Şubat 2025'te de Demet Akalın sahnedeyken eve dönmüş, karanlıkta cam kapıya çarparak elinden ve bacaklarından yaralanıp dikiş aldırmıştı.

Akalın o dönemde de yaşananları "Allah korudu" diyerek takipçilerine aktarmıştı. Okan Kurt'un hastanedeki son sağlık durumuna ilişkin başka bir detay paylaşılmadı.

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. Kariyerine ilk olarak mankenlikle başlayan Akalın, Neşe Erberk ajansında çalıştı. 1990'lı yıllarda müzik dünyasına adım atan ünlü sanatçı, 1996 yılında çıkardığı "Sebebim" albümüyle çıkış yaptı.

2000'li yıllarda çıkardığı "Banane", "Kusursuz 19", "Dans Et" ve "Pırlanta" gibi albümlerle Türkçe pop müziğin en popüler isimlerinden biri haline geldi. Şarkıları, hit klip çalışmaları ve kendine has tarzıyla pop müziğe damga vuran Akalın, çok sayıda müzik ödülünün sahibi oldu.

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programları ve sunuculuk projeleriyle de sıkça ekranlarda yer alan sanatçı, magazin dünyasının en çok takip edilen figürleri arasında bulunuyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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