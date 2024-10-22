‘Mağaradan geldim, aslımı inkar etmedim’

İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna ile Murat Öztürk'ün sahibi olduğu Zekeriköy'deki mekana gitti. Tatlıses'e oğlunun bir röportajında "Ben adamlığı babamdan öğrendim" sözleri soruldu. Tatlıses, soruya şöyle yanıt verdi: "Adam olduğu için öğrenmiş İdo, adamdır. Ben iyi bir babayım, bütün evlatlarıma karşı... 72 yaşındayım, köpek gibi çalışıyorum. Babadan bir şey getirmedim. Köpek gibi çalıştım. Mağara adamıyım. Mağaradan geldim. Aslımı hiç inkar etmem." Bir süre sonra bir basın toplantısı yapacağını söyleyen sanatçı, "Herkesi ifşa edeceğim. Benimle kimse uğraşamaz. Urfalıyım, Türküm, Türk olduğum için iftihar ediyorum. Türkoğlu Türküm, anam Kürt babam Arap" dedi.