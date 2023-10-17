Mazhar Alanson’dan duygusal paylaşım! Özkan Uğur’u doğum gününde nostaljik video ile andı!

Daha önce 3 defa yendiği lenf kanserine yeniden yakalanan ve 8 Temmuz'da hayata gözlerini yuman MFÖ grubu solisti Özkan Uğur'un bugün doğum günü. Yaşasaydı 70 yaşına basacak olan Özkan Uğur'a sevenlerinden özlem dolu kutlamalar geldi.
Vefatı ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur'un doğum gününü yakın dostu MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson da unutmadı.
Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi hüzünlendirdi.
Mazhar Alanson, 3 ay önce aramızdan ayrılan 52 yıllık dostu Özkan Uğur'u 'Muhabbetler Sana Doğru' şarkısıyla andı.
Mazhar Alanson, Özkan Uğur'u bu şarkıyla andı: "Muhabbetler sana doğru" | Video
MFÖ'nün "Muhabbetler Sana Doğru" adlı şarkıyı söyledikleri nostaljik video ilgi odağı olurken şarkının sözleri de dikkat çekti.
Ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım
Yasaklar vardı, bozamadım
Teması iman aşkımın dua göz bebeği
Şıpsevdi kızgınlıklarım ve sis düdükleri
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Birbirimizi sevmişiz ki bunca zaman beraber
Bunca zaman birlikte olmuşuz
Video yalnızlığımız şarkıların tomurcuğu
Seninle beraberliğimiz tadını buldu
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Sana doğru...
Özkan Uğur'un oğlu Alişan da babasının doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.