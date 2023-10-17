Mazhar Alanson’dan duygusal paylaşım! Özkan Uğur’u doğum gününde nostaljik video ile andı!

Daha önce 3 defa yendiği lenf kanserine yeniden yakalanan ve 8 Temmuz'da hayata gözlerini yuman MFÖ grubu solisti Özkan Uğur'un bugün doğum günü. Yaşasaydı 70 yaşına basacak olan Özkan Uğur'a sevenlerinden özlem dolu kutlamalar geldi.

Vefatı ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur'un doğum gününü yakın dostu MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson da unutmadı.

Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi hüzünlendirdi.

Mazhar Alanson, 3 ay önce aramızdan ayrılan 52 yıllık dostu Özkan Uğur'u 'Muhabbetler Sana Doğru' şarkısıyla andı.

Mazhar Alanson, Özkan Uğur'u bu şarkıyla andı: "Muhabbetler sana doğru" | Video

MFÖ'nün "Muhabbetler Sana Doğru" adlı şarkıyı söyledikleri nostaljik video ilgi odağı olurken şarkının sözleri de dikkat çekti.



Ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım

Yasaklar vardı, bozamadım

Teması iman aşkımın dua göz bebeği

Şıpsevdi kızgınlıklarım ve sis düdükleri

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Birbirimizi sevmişiz ki bunca zaman beraber

Bunca zaman birlikte olmuşuz

Video yalnızlığımız şarkıların tomurcuğu

Seninle beraberliğimiz tadını buldu

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Hepsi hepsi kuru muhabbet

Muhabbetler sana doğru

Muhabbetler sana doğru

Muhabbetler sana doğru

Muhabbetler sana doğru

Sana doğru...

Özkan Uğur'un oğlu Alişan da babasının doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.