Haberler Günaydın Haberleri Mazhar Alanson'dan duygusal paylaşım! Özkan Uğur'u doğum gününde nostaljik video ile andı!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:46 Son Güncelleme: 17.10.2023 12:00

Mazhar Alanson'dan duygusal paylaşım! Özkan Uğur'u doğum gününde nostaljik video ile andı!

MFÖ grubunun üyelerinden sevilen sanatçı Özkan Uğur, yaşasaydı bugün 70 yaşına basacaktı. Defalarca kez yendiği kansere yenik düşen ve 3 ay önce aramızdan ayrılan Özkan Uğur doğum gününde sevdikleri tarafından özlemle anılıyor. Bu isimlerden biri de Özkan Uğur'un yakın dostu Mazhar Alanson. Usta sanatçı sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik video ile kaybettiği dostu Özkan Uğur'u andı. İşte Mazhar Alanson'un duygulandıran Özkan Uğur paylaşımı...

Mazhar Alanson’dan duygusal paylaşım! Özkan Uğur’u doğum gününde nostaljik video ile andı!

Daha önce 3 defa yendiği lenf kanserine yeniden yakalanan ve 8 Temmuz'da hayata gözlerini yuman MFÖ grubu solisti Özkan Uğur'un bugün doğum günü. Yaşasaydı 70 yaşına basacak olan Özkan Uğur'a sevenlerinden özlem dolu kutlamalar geldi.

Vefatı ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur'un doğum gününü yakın dostu MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson da unutmadı.

Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi hüzünlendirdi.

Mazhar Alanson, 3 ay önce aramızdan ayrılan 52 yıllık dostu Özkan Uğur'u 'Muhabbetler Sana Doğru' şarkısıyla andı.

Mazhar Alanson, Özkan Uğur'u bu şarkıyla andı: "Muhabbetler sana doğru" | Video

MFÖ'nün "Muhabbetler Sana Doğru" adlı şarkıyı söyledikleri nostaljik video ilgi odağı olurken şarkının sözleri de dikkat çekti.

Ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım
Yasaklar vardı, bozamadım
Teması iman aşkımın dua göz bebeği
Şıpsevdi kızgınlıklarım ve sis düdükleri
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Birbirimizi sevmişiz ki bunca zaman beraber
Bunca zaman birlikte olmuşuz
Video yalnızlığımız şarkıların tomurcuğu
Seninle beraberliğimiz tadını buldu
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Hepsi hepsi kuru muhabbet
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Muhabbetler sana doğru
Sana doğru...

Özkan Uğur'un oğlu Alişan da babasının doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mazhar Alanson'dan duygusal paylaşım! Özkan Uğur'u doğum gününde nostaljik video ile andı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA