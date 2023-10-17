Mazhar Alanson, Özkan Uğur'u bu şarkıyla andı: "Muhabbetler sana doğru" | Video
MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, 3 ay önce kaybettikleri yol arkadaşları Özkan Uğur'u "Muhabbetler Sana Doğru." şarkısıyla andı.
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