Milyarder eski eşi ve sevgilisinden şaşırtan kutlama! Semiramis Pekkan’a sürpriz doğum günü partisi düzenlediler!

1987-1996 yılları arasında evli kaldığı Hint asıllı milyarder iş insanı Gulu Lalvani ve onun yeni sevgilisinden gelen doğum günü sürprizini anlatan Pekkan, videonun altına "Çocuklar, eski eşim ve yeni partnerinden bana çok güzel bir doğum günü sürpriz. Bir yanda İsviçre'deki güzel anılarım, diğer yandan evimin yeni hali…" notunu ekledi.