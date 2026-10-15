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Giriş Tarihi: 15.10.2026 15:00 Son Güncelleme: 15.10.2026 15:12

Milyarder eski eşi ve sevgilisinden şaşırtan kutlama! Semiramis Pekkan'a sürpriz doğum günü partisi düzenlediler!

'Süperstar' Ajda Pekkan'ın kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Semiramis Pekkan, yeni yaşını ezber bozan bir kutlamayla karşıladı. Yıllar önce yollarını ayırdığı milyarder eski eşi Gulu Lalvani ve yeni sevgilisinin kendisine hazırladığı sürpriz partiyi anlatan ünlü sanatçı, yayınladığı videoyla sosyal medyayı salladı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN Günaydın
Milyarder eski eşi ve sevgilisinden şaşırtan kutlama! Semiramis Pekkan’a sürpriz doğum günü partisi düzenlediler!
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Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz şarkıları, kendine has tarzı, ses getiren projeleri ve geçtiğimiz dönemde yaşadığı ciddi sağlık sorunlarını geride bırakarak yeniden sağlığına kavuşmasıyla adından sıkça söz ettiren usta sanatçı Semiramis Pekkan, bu kez sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla dikkatleri çekti.

Günlük yaşantısından kareleri ve ev hallerini sıklıkla takipçileriyle buluşturan ünlü isim, yeni yaş günü kombinini gösterdiği son videosunda takipçilerine sürpriz bir detay verdi.

Yüzlerinden gülücükler eksik olmadı! Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani’nin düğününden yeni kareler…

1987-1996 yılları arasında evli kaldığı Hint asıllı milyarder iş insanı Gulu Lalvani ve onun yeni sevgilisinden gelen doğum günü sürprizini anlatan Pekkan, videonun altına "Çocuklar, eski eşim ve yeni partnerinden bana çok güzel bir doğum günü sürpriz. Bir yanda İsviçre'deki güzel anılarım, diğer yandan evimin yeni hali…" notunu ekledi.

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Geçtiğimiz günlerde Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran'ı evlendirerek büyük bir heyecan yaşayan Semiramis Pekkan, yayınladığı videoda hem evinin yeni halini hem de tercih ettiği şık kombinini takipçilerinin beğenisine sundu.

Eski eşi milyarder iş insanı Gulu Lalvani ve onun yeni sevgilisinin kendisine hazırladığı doğum günü sürprizinden bahseden ünlü sanatçı, paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Semiramis Pekkan'a sürpriz doğum günü partisi! | Video

SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?

30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Semiramis Pekkan, ses sanatçısı Ajda Pekkan'ın kız kardeşidir.

Sanat hayatına sinemada oyunculuk yaparak adım atan Pekkan, 1960'lı yılların sonundan itibaren müzik kariyerine yönelmiş ve "Bana Yalan Söylediler", "O Kişi" gibi dönemin popüler şarkılarını seslendirmiştir.

Pekkan, 1987 yılında Hint asıllı İngiliz milyarder iş insanı Gulu Lalvani ile evlenmiş, bu evlilikten Zoran adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Çift, 1996 yılında resmî olarak yollarını ayırmıştır.

Evliliğini sonlandırdıktan sonra uzun yıllar yurt dışında yaşayan usta sanatçı, günümüzde sosyal medya içerikleri ve özel projeleriyle göz önünde bulunmaya devam etmektedir.

Sanatçı, hem müzik geçmişi hem de renkli cemiyet hayatıyla Türk magazin dünyasının en çok konuşulan simaları arasında yer almaktadır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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