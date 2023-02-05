Miras peşindeki iki kardeşin komik öyküsü

SELÇUK Aydemir'in hem senaryosunu yazıp hem yönettiği 'Güven Bana' filmi gösterime girmeden önce fragmanı ile ilgi topladı. 'Bir varmış bir yokmuş, İstanbul'un cazibe merkezi olmayan bir semtinde iki kardeş masal tadında bir macera yaşamak üzereymiş' sözleriyle başlayan fragman, eğlence dolu sahneleriyle dikkat çekti. Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı film; yatalak babalarına bakmak zorunda kalan iki kardeşin, dedelerinden kalan mirasın peşine düşmeleri sebebiyle başlarından geçen olayları anlatıyor.