Moğol Komutan Nayman’ın vergi ve diyet isteğine Osman Bey işte böyle cevap verdi!

Kuruluş Osman'ın 113. Bölümünde; İsmihan Sultan, Moğol Komutanı Nayman'ın taleplerini görüşmek üzere Türk Beylerini Söğüt Han'da topladı. Moğol Komutan Nayman'ın Türk Beylerinden asiliklerinin karşılığı olarak vergileri üç katına çıkarılması talebi karşısında İsmihan Sultan ve diğer Türk Beyleri Osman Bey'e tepki göstererek Samagar'ı öldürdüğü için bütün bu olanlardan onu mesul tuttular.

Türk Beyleri; Nayman'ın, Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ettiler. İsmihan Sultan, Beyler arasındaki anlaşmazlık karşısında Osman Bey'i destekler gibi görünüp birlik olmayı önerdi. Osman Bey, diyet ödememekte kararlı olduğunu "Çözümü diyet değildir! Ben uçlarda yurdumu kanımla aldım! Kanımla kurdum! Samagar itinin kellesi için, bir çoban köpeğimi dahi vermem! Bu da son kelamımdır!" diyerek gösterdi.

Moğol Elçisi, Komutan Nayman'ın Türk beyliklerinin asilikleri karşısında vergileri üç katına çıkardığı ve Samagar'ın diyeti olarak Osman Bey'in kellesini istemesi üzerine Osman Bey ise "Ne ben, ne de zalimce istediğiniz vergiler! Benden alacağınız tek şey, ölümdür!" diyerek çektiği kılıçla tek hamlede elçinin cezasını kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 113. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.